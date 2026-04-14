L'Île de Man, située en mer d'Irlande, est connue des amateurs de cyclisme pour être la terre natale d'un immense champion, Mark Cavendish, recordman de victoires d'étapes sur le Tour de France, notamment. Elle est aussi une terre qui innove. Au cœur du dispositif qui nous intéresse, il y a la Data Asset Foundation (DAF). Imaginez une sorte de coffre-fort juridique. Ce n'est pas vraiment une entreprise, ni un simple contrat, mais une entité officielle sous licence dans laquelle une organisation peut déposer ses données pour leur donner une valeur légale reconnue. Une fois placées dans ce cadre, ces données existent officiellement aux yeux de la loi et une entreprise peut dès lors les inscrire à son bilan, s'en servir comme garantie pour obtenir un prêt, ou les intégrer dans une valorisation lors d'une fusion-acquisition, comme l'explique le formateur et consultant data Philippe Nieuwbourg.