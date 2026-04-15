Même logique côté réseau. Kodi corrige plusieurs problèmes liés à la lecture de contenus stockés sur un réseau local ou lancés à distance. La reprise de lecture devient plus fiable, et certains bugs qui pouvaient interrompre un film ou une série ont été corrigés. Pour ceux qui utilisent un NAS ou une bibliothèque partagée, ces ajustements font clairement la différence. Enfin, Kodi met à jour plusieurs briques techniques majeures, comme FFmpeg ou Python, un travail de fond qui vise surtout à améliorer la compatibilité et la stabilité à long terme.



Bref, une version encore en test, mais qui corrige déjà des points essentiels. Et c’est précisément là que Kodi est attendu.