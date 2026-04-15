Kodi continue d'évoluer avec la sortie de Kodi 22 "Piers" Alpha 3. Pas de nouvelle fonction spectaculaire à afficher, ni de refonte majeure en vue. Sur le papier, cette version pourrait presque passer inaperçue.
Néanmoins, en creusant un peu, difficile de ne pas y voir une étape importante. Car cette mise à jour s’attaque enfin à ce qui, depuis longtemps, pouvait gâcher l’expérience : de petits bugs toujours frustrants quand ils surgissent en pleine lecture.
Une lecture enfin plus fluide et un audio fiabilisé
C’est du côté de la lecture vidéo que Kodi progresse le plus nettement. Le support des Blu-ray a été revu, aussi bien sur la gestion des menus que sur la lecture elle-même, par exemple avec une meilleure prise en charge des épisodes pour les séries stockées sur disque. Des ajustements qui ne font pas de bruit, mais qui comptent pour ceux qui utilisent Kodi comme véritable centre multimédia au quotidien.
Plus globalement, la navigation gagne en précision. Le changement de chapitres devient plus fluide, tout comme la navigation dans la vidéo lors des avances rapides ou ralentis. Des détails, en apparence, mais qui participent à rendre l’expérience plus naturelle, moins sujette à ces petits accrochages qui cassent l’immersion.
L’audio n’est pas en reste puisque Kodi corrige ici plusieurs problèmes bien connus : disparition du léger délai au démarrage de certaines vidéos, réduction des coupures lors des changements de vitesse, meilleure gestion des pistes AC3. La fréquence d’échantillonnage passe aussi de 44,1 à 48 kHz par défaut, un choix plus cohérent avec les usages vidéo.
Dolby Vision, sous-titres et streaming : Kodi muscle sa base
Au-delà de la lecture pure, Kodi renforce aussi tout ce qui gravite autour. Le support du Dolby Vision progresse, notamment sur certaines plateformes comme webOS et Android, avec une meilleure gestion des métadonnées. L’audio profite également d’améliorations côté passthrough et eARC.
Les sous-titres, souvent source de frustrations, deviennent plus fiables : meilleure gestion de plusieurs formats de sous-titres, notamment ceux utilisés en streaming et sur Blu-ray, gestion plus complète des langues, et correction de crashs liés à certains formats. Là encore, rien de spectaculaire, mais un gain réel au quotidien.
Même logique côté réseau. Kodi corrige plusieurs problèmes liés à la lecture de contenus stockés sur un réseau local ou lancés à distance. La reprise de lecture devient plus fiable, et certains bugs qui pouvaient interrompre un film ou une série ont été corrigés. Pour ceux qui utilisent un NAS ou une bibliothèque partagée, ces ajustements font clairement la différence.
Enfin, Kodi met à jour plusieurs briques techniques majeures, comme FFmpeg ou Python, un travail de fond qui vise surtout à améliorer la compatibilité et la stabilité à long terme.
Bref, une version encore en test, mais qui corrige déjà des points essentiels. Et c’est précisément là que Kodi est attendu.