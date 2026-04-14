Lors de son 8e vol, le lanceur, développé par Mitsubishi en partenariat avec la JAXA, n’a pas réussi à compléter la mise en orbite du satellite QZS-5, qui devait faire partie d’une constellation de sept engins destinés à la navigation. « La deuxième mise à feu du moteur du deuxième étage n’a pas démarré normalement et s'est arrêtée prématurément », confiait alors l’agence spatiale. Elle nous livre désormais plus de détails sur l’incident, rapporte The Register.