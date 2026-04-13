Après avoir imposé l'émulation PC sur smartphones Android, GameSir tente le même coup sur Mac. La bêta de GameHub pour macOS promet Steam, Epic et cloud saves, mais le terrain est déjà occupé.
Deux mois après avoir annoncé son arrivée sur macOS, GameSir ouvre les portes de la bêta publique de GameHub pour Mac. Le logiciel s'est fait un nom en faisant tourner des jeux Windows sur Android grâce à une couche d'émulation x86. Il débarque cette fois sur les machines Apple Silicon. L'annonce, publiée le 11 avril sur le compte officiel GameHub, confirme l'accès bêta via le site gamemac.com et un serveur Discord dédié aux retours de testeurs.
Ce que GameHub pour Mac met sur la table
L'outil repose sur une couche Wine configurable. Les menus de réglages exposent des paramètres rarement accessibles dans un simple lanceur. Choix de la version Wine, langue du conteneur, variables d'environnement, arguments de lancement, activation de MetalHUD : tout se configure titre par titre.
Côté bibliothèque, GameHub synchronise le compte Steam complet. Nombre de jeux, valeur du compte, temps de jeu cumulé et sauvegardes cloud sont rapatriés automatiquement. Le support multi-comptes permet de basculer entre plusieurs profils Steam sur la même machine. Une fonction d'import local autorise aussi le chargement de jeux déjà présents sur le disque, sans passer par un lanceur.
La nouveauté la plus notable par rapport à la version Android : le support de l'Epic Games Store. La vidéo de présentation de la bêta le confirme. Sur Android, GameHub ne prend en charge que Steam. Son concurrent direct, GameNative, proposait déjà Epic, GOG et Amazon Luna sur mobile. Sur Mac, GameSir comble ce retard d'entrée de jeu.
Face à CrossOver et au Game Porting Toolkit, la partie s'annonce serrée
Le Mac n'est pas un terrain vierge. CrossOver, édité par CodeWeavers, utilise Wine couplé à D3DMetal pour traduire DirectX vers l'API Metal d'Apple. Des joueurs rapportent The Witcher 3 à 60 images par seconde en ultra sur puce M2, ou Fallout 4 stable sur plus de 100 heures. Le Game Porting Toolkit d'Apple, conçu pour les développeurs, a été détourné par la communauté pour lancer des titres exigeants, ray tracing compris.
L'application gratuite Whisky simplifiait encore l'accès à Wine sur macOS avec une interface épurée, mais elle a été abandonnée par son développeur pour ne pas faire de concurrence déloyale à CrossOver. Valve optimise désormais son client Steam pour Apple Silicon. En coulisses, des tests de Proton sur architecture ARM64 laissent entrevoir un SteamOS natif sur puce Apple.
Sur Android, GameHub revendiquait des résultats concrets. Des joueurs faisaient tourner Red Dead Redemption ou GTA V sur des smartphones Snapdragon. La version 5.0, sortie en septembre 2025, avait ajouté la synchronisation des sauvegardes Steam et des gains de performances notables. Reste à savoir si cette expertise ARM se transpose efficacement sur les puces Apple Silicon, dont l'architecture diffère sensiblement. Mais le niveau de réglage manuel exposé dans les menus trahit une réalité. La compatibilité titre par titre reste le nerf de la guerre sur Mac. C'est la qualité des profils fournis par GameSir qui déterminera si GameHub dépasse le stade de la curiosité technique.
La bêta ne fixe aucune date de sortie stable. GameSir conditionne la version finale aux retours des testeurs et à l'avancement du développement. Autrement dit, le calendrier reste flou.