Le Mac n'est pas un terrain vierge. CrossOver, édité par CodeWeavers, utilise Wine couplé à D3DMetal pour traduire DirectX vers l'API Metal d'Apple. Des joueurs rapportent The Witcher 3 à 60 images par seconde en ultra sur puce M2, ou Fallout 4 stable sur plus de 100 heures. Le Game Porting Toolkit d'Apple, conçu pour les développeurs, a été détourné par la communauté pour lancer des titres exigeants, ray tracing compris.

L'application gratuite Whisky simplifiait encore l'accès à Wine sur macOS avec une interface épurée, mais elle a été abandonnée par son développeur pour ne pas faire de concurrence déloyale à CrossOver. Valve optimise désormais son client Steam pour Apple Silicon. En coulisses, des tests de Proton sur architecture ARM64 laissent entrevoir un SteamOS natif sur puce Apple.

Sur Android, GameHub revendiquait des résultats concrets. Des joueurs faisaient tourner Red Dead Redemption ou GTA V sur des smartphones Snapdragon. La version 5.0, sortie en septembre 2025, avait ajouté la synchronisation des sauvegardes Steam et des gains de performances notables. Reste à savoir si cette expertise ARM se transpose efficacement sur les puces Apple Silicon, dont l'architecture diffère sensiblement. Mais le niveau de réglage manuel exposé dans les menus trahit une réalité. La compatibilité titre par titre reste le nerf de la guerre sur Mac. C'est la qualité des profils fournis par GameSir qui déterminera si GameHub dépasse le stade de la curiosité technique.

La bêta ne fixe aucune date de sortie stable. GameSir conditionne la version finale aux retours des testeurs et à l'avancement du développement. Autrement dit, le calendrier reste flou.