Paperasse est disponible sur GitHub depuis le 24 mars dernier et propose une collection de skills open source pour agents IA spécialisés dans la comptabilité et la fiscalité françaises. Gratuit, sous licence MIT, Paperasse fonctionne avec Claude Code, Cursor, Codex ou Windsurf.
Romain Simon est développeur chez Yuki Capital, et il pourrait bien devenir la coqueluche des experts-comptables qui nagent dans la paperasse fiscale. Il a publié Paperasse fin mars 2026 sur GitHub, une collection de skills open source pour agents IA spécialisés dans la comptabilité et la fiscalité françaises. Sur le principe, l'utilisateur copie des fichiers Markdown dans son agent, et celui-ci accède alors au Plan Comptable Général à 800 comptes, au BOFiP, à la nomenclature de la liasse fiscale ou encore aux formulaires 2033 et 2065
Pour les clôtures annuelles, Romain Simon a intégré des connecteurs Qonto et Stripe pour récupérer automatiquement les transactions bancaires et les paiements dans un workflow en douze étapes. Paperasse s'occupe de presque tout, qu'il s'agisse de la comptabilité courante, de la simulation de contrôle fiscal DGFIP ou encore de l'audit selon les normes NEP et du droit notarial. Il ne fait pas le café, en revanche.
L'expert-comptable garde la main sur l'essentiel
Qu'il s'agisse de Claude Code, Codex, Cursor ou Windsurf, ces agents IA lisent des fichiers et exécutent des tâches dans un environnement de développement. Romain Simon a choisi le Markdown pour ses skills, justement parce que tous ces outils le supportent nativement, sans configuration particulière.
Mais attention, leur aide s'arrête là.
En préambule, il précise dans son README que Paperasse ne signe pas la liasse fiscale, ne dépose rien sur Infogreffe et ne télépaye pas l'IS. Pour tout cela, il faut encore la main d'un expert-comptable inscrit à l'Ordre. La validation finale des montants revient au dirigeant ou au professionnel, et à lui seul.
Pour le skill notaire, c'est la même chose. Il calcule des droits de succession, prépare un projet de compromis, mais l'authentification des actes appartient à l'officier public, et le dépôt au service de la publicité foncière lui est légalement réservé.
Des skills tiers dans un agent : une surface d'attaque réelle
Malgré la complexité du développement de Paperasse, on ne sait rien, à l'heure où nous écrivons ces lignes, sur la sécurité liée à l'installation de skills tiers dans un agent IA. Mais selon une étude publiée sur arXiv en avril, on peut se faire une idée des vulnérabilités dans ces écosystèmes.
Les skills ainsi déployés peuvent favoriser l'injection de prompts, provoquer une exfiltration de données ou déclencher une escalade de privilèges. On ne parle pas non plus dans le dépôt GitHub de Paperasse de périmètre de permissions, ni de sandboxing et encore moins de processus de revue du code. Sous licence MIT, n'importe qui peut forker le projet et distribuer une version modifiée.
Soit largement plus de risque que le simple redressement fiscal en cas d'erreur ou d'omission d'un agent IA.