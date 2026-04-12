Romain Simon est développeur chez Yuki Capital, et il pourrait bien devenir la coqueluche des experts-comptables qui nagent dans la paperasse fiscale. Il a publié Paperasse fin mars 2026 sur GitHub, une collection de skills open source pour agents IA spécialisés dans la comptabilité et la fiscalité françaises. Sur le principe, l'utilisateur copie des fichiers Markdown dans son agent, et celui-ci accède alors au Plan Comptable Général à 800 comptes, au BOFiP, à la nomenclature de la liasse fiscale ou encore aux formulaires 2033 et 2065

Pour les clôtures annuelles, Romain Simon a intégré des connecteurs Qonto et Stripe pour récupérer automatiquement les transactions bancaires et les paiements dans un workflow en douze étapes. Paperasse s'occupe de presque tout, qu'il s'agisse de la comptabilité courante, de la simulation de contrôle fiscal DGFIP ou encore de l'audit selon les normes NEP et du droit notarial. Il ne fait pas le café, en revanche.