WhatsApp développerait une fonctionnalité de réduction du bruit directement intégrée aux appels audio et vidéo. Repérée dans une version bêta de l’application Android, cette option permettrait de filtrer les bruits de fond afin de rendre la voix plus claire pour l’interlocuteur. L’objectif est simple : améliorer la compréhension, même dans des environnements peu favorables.

Concrètement, un bouton dédié serait accessible pendant les appels, permettant d’activer ou de désactiver la fonction à tout moment. Celle-ci serait toutefois activée par défaut, signe que WhatsApp souhaite en faire un élément central de l’expérience.

Cette technologie pourrait s’avérer particulièrement utile dans des situations du quotidien : transports, rue animée, open space ou conditions venteuses. Elle vise à limiter les perturbations sans nécessiter d’équipement spécifique.