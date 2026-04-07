WhatsApp teste une nouvelle fonction de réduction du bruit. Elle vise à améliorer la qualité des appels, même dans des environnements bruyants.
Les appels audio et vidéo sont devenus un usage central de WhatsApp. Mais dans la pratique, la qualité des conversations dépend souvent de l’environnement sonore. Bruit de la rue, vent, discussions autour… Autant d’éléments qui peuvent vite rendre un échange difficile. Pour y remédier, l’application de messagerie travaillerait sur une nouvelle fonction intégrée, capable de filtrer automatiquement les sons parasites. Une évolution qui s’inscrit dans une tendance plus large d’amélioration de l’expérience audio sur mobile.
Une fonction de réduction de bruit intégrée pour supprimer le bruit du vent ou le brouhaha
WhatsApp développerait une fonctionnalité de réduction du bruit directement intégrée aux appels audio et vidéo. Repérée dans une version bêta de l’application Android, cette option permettrait de filtrer les bruits de fond afin de rendre la voix plus claire pour l’interlocuteur. L’objectif est simple : améliorer la compréhension, même dans des environnements peu favorables.
Concrètement, un bouton dédié serait accessible pendant les appels, permettant d’activer ou de désactiver la fonction à tout moment. Celle-ci serait toutefois activée par défaut, signe que WhatsApp souhaite en faire un élément central de l’expérience.
Cette technologie pourrait s’avérer particulièrement utile dans des situations du quotidien : transports, rue animée, open space ou conditions venteuses. Elle vise à limiter les perturbations sans nécessiter d’équipement spécifique.
Une fonction en test avant un déploiement plus large dans les prochaines semaines
Pour l’instant, cette nouveauté est en cours de déploiement auprès d’un nombre limité de testeurs sur Android. Comme souvent avec les fonctionnalités en bêta, WhatsApp procède par étapes afin de valider la stabilité et l’efficacité du traitement audio.
La réduction du bruit en temps réel reste un exercice complexe, qui dépend à la fois de la qualité du micro, de la puissance du smartphone et des conditions d’utilisation. L’enjeu est aussi d’éviter certains effets indésirables, comme une voix artificielle ou des coupures dans la parole. WhatsApp devra trouver le bon équilibre entre suppression des bruits et restitution naturelle de la voix.
Aucune date précise n’a été communiquée pour son arrivée sur la version stable. Si les tests sont concluants, la fonction pourrait être étendue à l’ensemble des utilisateurs dans les prochaines semaines ou mois.
WhatsApp ne cesse d’enrichir son application mobile et apporte des fonctions longtemps réclamées par les utilisateurs, comme la possibilité d’ajouter deux comptes sur un appareil, ou encore de discuter sur la messagerie sans créer de compte utilisateur.
- Chiffrement de bout en bout.
- Appels audio et vidéo gratuits.
- Compatibilité multiplateforme.