La fonctionnalité « guest chats », « chats invités » en français, est actuellement en test auprès d’un nombre limité d’utilisateurs sur iOS, Android et la version web. Le principe est simple : un utilisateur WhatsApp peut générer un lien de discussion depuis la section « Inviter un ami », puis le partager via SMS ou une autre application.

La personne qui reçoit ce lien n’a pas besoin de créer de compte. Elle peut lancer directement une conversation en passant par WhatsApp Web. Pour démarrer l’échange, l’invité doit ouvrir le lien, accepter les conditions d’utilisation et entrer un nom. Une fois la discussion lancée, son profil apparaît avec la mention « Guest » (« Invité ») ainsi qu’un message indiquant qu’il n’est pas inscrit sur WhatsApp.

Les conversations restent protégées par le chiffrement de bout en bout. WhatsApp ne peut pas accéder au contenu des messages, seuls les participants peuvent les lire. Autre point important : toute personne disposant du lien peut rejoindre la discussion.