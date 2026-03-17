WhatsApp teste une nouvelle fonctionnalité qui permet de discuter avec quelqu’un, sans qu’il ait besoin de créer un compte. Une évolution qui pourrait simplifier les échanges, mais avec certaines limites.
Pour converser avec un proche sur WhatsApp, il n’y a pas d’autre choix que de créer un compte sur la messagerie instantanée. Et pour certains, c’est un vrai problème. Si beaucoup d’entre nous possèdent déjà un profil utilisateur pour accéder à la messagerie la plus populaire du monde, d’autres ne souhaitent pas créer un nouveau compte sur la plateforme de Meta. Certains ne veulent pas multiplier les messageries sur leurs smartphones, quand d'autres ne souhaitent pas donner la moindre donnée personnelle au groupe de Mark Zuckerberg. Toutes les raisons sont bonnes, et WhatsApp veut tendre la main à ses utilisateurs avec une nouvelle fonction.
Des discussions accessibles à tous via un lien d’invitation
La fonctionnalité « guest chats », « chats invités » en français, est actuellement en test auprès d’un nombre limité d’utilisateurs sur iOS, Android et la version web. Le principe est simple : un utilisateur WhatsApp peut générer un lien de discussion depuis la section « Inviter un ami », puis le partager via SMS ou une autre application.
La personne qui reçoit ce lien n’a pas besoin de créer de compte. Elle peut lancer directement une conversation en passant par WhatsApp Web. Pour démarrer l’échange, l’invité doit ouvrir le lien, accepter les conditions d’utilisation et entrer un nom. Une fois la discussion lancée, son profil apparaît avec la mention « Guest » (« Invité ») ainsi qu’un message indiquant qu’il n’est pas inscrit sur WhatsApp.
Les conversations restent protégées par le chiffrement de bout en bout. WhatsApp ne peut pas accéder au contenu des messages, seuls les participants peuvent les lire. Autre point important : toute personne disposant du lien peut rejoindre la discussion.
Une démo de WhatsApp pour encourager la création d’un compte utilisateur
Pour le moment, cette fonctionnalité reste encore très limitée. Les discussions de groupe ne sont pas prises en charge, tout comme les messages vocaux, les appels audio et vidéo, les fichiers, les GIF ou encore les stickers. Les conversations sont également temporaires. Elles expirent après 10 jours d’inactivité, ce qui confirme leur vocation à être utilisées pour des échanges ponctuels.
Autre particularité : c’est l’invité qui doit initier la conversation. L’utilisateur WhatsApp ne peut pas envoyer de message tant que le lien n’a pas été ouvert. Derrière cette nouveauté, l’objectif semble clair : faciliter les échanges avec des personnes qui n’utilisent pas encore WhatsApp, notamment dans des marchés où l’application est moins dominante.
Cette approche permet à Meta de réduire les frictions à l’entrée, tout en proposant un essai aux utilisateurs, dans l’espoir qu’ils créent un compte ensuite pour poursuivre les conversations. Pour l’instant, la fonctionnalité reste en phase de test et aucun calendrier de déploiement global n’a été communiqué.
- Chiffrement de bout en bout.
- Appels audio et vidéo gratuits.
- Compatibilité multiplateforme.