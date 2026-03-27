La messagerie de Meta comble enfin son retard sur Android avec une mise à jour déployée depuis peu. Les utilisateurs d'iPhone peuvent désormais jongler entre leur vie personnelle et professionnelle sans devoir trimballer deux téléphones.
Depuis ce jeudi 26 mars, WhatsApp déploie une fonctionnalité très attendue sur iPhone : la possibilité d’utiliser deux comptes en parallèle sur un même appareil. Une évolution qui met fin à l’obligation de jongler entre deux téléphones pour séparer vie professionnelle et échanges personnels. Déjà disponible sur Android depuis 2023, cette option manquait encore à iOS. Jusqu’ici, les utilisateurs d’iPhone devaient soit multiplier les appareils, soit tout centraliser sur un seul compte.
WhatsApp permet enfin d’utiliser deux comptes sur iPhone
Voilà une excellente nouvelle pour les propriétaires de smartphones Apple : la nouvelle fonctionnalité permet désormais aux utilisateurs de connecter et d’utiliser deux comptes distincts sur un même iPhone. Beaucoup d’utilisateurs attendaient surtout de pouvoir séparer distinctement leurs échanges professionnels de leurs discussions personnelles, sans devoir s’équiper d’un second téléphone.
Concrètement, il est à présent possible de basculer d’un compte à l’autre directement dans l’application. Comme souligné dans l'article de Digital Trends, la photo de profil affichée dans la barre de navigation indique quel compte est actif, ce qui devrait aider les utilisateurs à ne pas se tromper de conversation.
Déjà proposée sur Android depuis plus de deux ans, cette fonctionnalité faisait défaut sur iPhone. Les utilisateurs devaient s’adapter, souvent au prix de contraintes au quotidien. La mise à jour met donc fin à cette situation. Après tout, mieux vaut tard que jamais.
Une gestion des comptes simplifiée sur iPhone
Une fois les deux comptes ajoutés, tout se passe au même endroit. Pas besoin de se déconnecter ou de passer par un autre appareil : le changement se fait directement dans l’application. Dans les faits, cela évite surtout les manipulations inutiles. Passer d’un compte à l’autre prend donc quelques secondes.
Ce fonctionnement limite aussi les erreurs au moment d’envoyer un message. Plus besoin de vérifier sur quel téléphone ou quel compte on se trouve : tout est maintenant accessible au même endroit.