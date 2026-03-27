Voilà une excellente nouvelle pour les propriétaires de smartphones Apple : la nouvelle fonctionnalité permet désormais aux utilisateurs de connecter et d’utiliser deux comptes distincts sur un même iPhone. Beaucoup d’utilisateurs attendaient surtout de pouvoir séparer distinctement leurs échanges professionnels de leurs discussions personnelles, sans devoir s’équiper d’un second téléphone.

Concrètement, il est à présent possible de basculer d’un compte à l’autre directement dans l’application. Comme souligné dans l'article de Digital Trends, la photo de profil affichée dans la barre de navigation indique quel compte est actif, ce qui devrait aider les utilisateurs à ne pas se tromper de conversation.

Déjà proposée sur Android depuis plus de deux ans, cette fonctionnalité faisait défaut sur iPhone. Les utilisateurs devaient s’adapter, souvent au prix de contraintes au quotidien. La mise à jour met donc fin à cette situation. Après tout, mieux vaut tard que jamais.