Avec l’arrivée de WhatsApp au poignet, les utilisateurs de montres Garmin gagnent en réactivité au quotidien. L’application permet de consulter en un coup d’œil les messages récents et de suivre ses conversations sans avoir à sortir son smartphone.

Une manière simple de rester connecté, que ce soit en déplacement, en séance de sport ou simplement lorsque le téléphone n’est pas à portée de main.