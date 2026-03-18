Depuis ce mardi 17 mars, l’application WhatsApp est disponible au sein de la boutique Connect IQ, et compatible avec une sélection de montres Garmin.
Depuis longtemps déjà, impossible d’échapper à WhatsApp. Messages urgents, discussions de groupe interminables ou simples « Ça va ? Tu fais quoi ? », l’application rythme nos journées à coups de notifications sur nos smartphones. Et voilà qu’elle s’invite désormais à nos poignets. En effet, avec son arrivée sur certaines montres Garmin, la messagerie franchit un nouveau cap, entre praticité et hyperconnexion assumée.
WhatsApp aussi sur votre montre Garmin
C’est au travers de la boutique Connect IQ que les propriétaires d’une montre Garmin peuvent dès à présent télécharger gratuitement l’application WhatsApp. Évidemment, toutes les montres ne sont pas concernées, mais certains modèles des gammes fēnix, Forerunner (970 et 570), Venu (4 et X1) ou encore la montre vívoactive 6 peuvent d’ores et déjà en profiter.
Avec l’arrivée de WhatsApp au poignet, les utilisateurs de montres Garmin gagnent en réactivité au quotidien. L’application permet de consulter en un coup d’œil les messages récents et de suivre ses conversations sans avoir à sortir son smartphone.
Une manière simple de rester connecté, que ce soit en déplacement, en séance de sport ou simplement lorsque le téléphone n’est pas à portée de main.
- Chiffrement de bout en bout.
- Appels audio et vidéo gratuits.
- Compatibilité multiplateforme.
Une communication complète directement depuis son poignet
Au-delà de la simple lecture, l’expérience se veut relativement complète. Il est possible de répondre via un (petit) clavier intégré, d’envoyer rapidement des emojis et réactions, ou encore de parcourir un historique de discussion étendu, avec jusqu’à dix messages affichés à l’écran. Les notifications d’appels entrants sont également de la partie, avec la possibilité de les refuser directement depuis la montre.
« Comme toujours, les messages personnels et les appels sur WhatsApp restent protégés par un chiffrement de bout en bout. Seules les personnes participant à la conversation peuvent les lire ou les écouter », précise Meta. Rappelons que ce même chiffrement de bout en bout va bientôt disparaître d'Instagram, l’autre application maison.
Garmin n’est pas peu fier de préciser que WhatsApp est actuellement la première, et la seule, application de messagerie tierce disponible sur les montres connectées de la marque.
Rappelons que WhatsApp était déjà partiellement intégré aux montres Garmin. Il s’agit toutefois désormais d’une application dédiée, qui ouvre la voie à de nouvelles possibilités d’interaction jusque-là indisponibles, en particulier pour les utilisateurs d’iPhone, qui étaient moins bien lotis que les utilisateurs Android, avec un peu moins de fonctionnalités disponibles.