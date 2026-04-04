Juste avant Pâques et le 1er avril, Nestlé aurait voulu le faire exprès qu'il ne s'y serait pas mieux pris. La marque a indiqué à l'AFP le 27 mars qu'un camion avait disparu quelque part sur les 1 250 à 1 350 kilomètres séparant une usine d'Italie centrale de sa destination en Pologne. À bord, 413 793 barres de la nouvelle gamme Formula 1, pour un total d'environ 12 tonnes. Le véhicule et son chargement restaient introuvables au moment de l'annonce, et une enquête avait été ouverte avec les autorités locales.

KitKat a relayé l'information sur son compte X.com le 1er avril, avec un message affirmant qu'il ne s'agit pas d'un poisson d'avril. À l'heure où nous écrivons ces lignes, ce tweet a dépassé les 13 millions de vues. Mais contre toute attente, ce braquage, qui n'avait rien d'un « break » comme sa définition en anglais, s'est transformé en gros buzz sur les réseaux sociaux, et un cas d'école pour les community managers en herbe.