Google et Bouygues Telecom ont annoncé, lundi matin, un partenariat autour des téléphones Pixel, désormais compatibles avec les réseaux 5G privés et hybrides. Une première en France pour les entreprises.
Voilà une convergence ô combien intéressante entre Bouygues Telecom, Google, et les téléphones Pixel au milieu de tout ça. Ce lundi 30 mars 2026, la firme de Mountain View et la division Bouygues Telecom Business ont officialisé leur association pour déployer les smartphones Pixel sur les réseaux 5G privés et hybrides, une technologie jusque-là réservée aux infrastructures industrielles. De quoi promettre aux entreprises une sécurité renforcée, une connectivité taillée pour les environnements critiques et une intelligence artificielle embarquée pour transformer la productivité des équipes sur le terrain.
Bouygues Telecom et Google misent sur les réseaux 5G privés pour les secteurs critiques
C'est une première en France. Jusqu'ici, les réseaux 5G privés, qui sont des infrastructures dédiées qu'une entreprise déploie sur son propre site pour garder la maîtrise totale de ses données et de sa connexion, n'étaient pas accessibles depuis un smartphone grand public. Bouygues Telecom Business et Google font en sorte de changer ça, puisque les Pixel deviennent les premiers appareils compatibles avec ces réseaux privés et hybrides, qui combinent le meilleur du réseau public et du réseau d'entreprise. Une révolution discrète, mais décisive pour les usines, les hôpitaux et les acteurs du transport.
Concrètement, un réseau 5G hybride associe la puissance d'un réseau mobile public à la sécurité et la fiabilité d'un réseau privé propre à l'entreprise. Du coup, il en résulte des échanges de données ultra-rapides et stables, même dans des environnements où la moindre latence peut avoir des conséquences, comme un robot industriel mal synchronisé, un capteur médical qui répond trop lentement, un objet connecté qui décroche. C'est précisément ce niveau d'exigence que le réseau de Bouygues Telecom est conçu pour absorber.
François Treuil, le directeur de la division Entreprises de Bouygues Telecom, rappelle que « la mission première de Bouygues Telecom Business est d'accompagner les organisations dans leur transformation numérique en leur offrant des solutions qui allient puissance, sécurité et innovation. » Une ambition qui a du sens, sachant que la division accompagne déjà plus de 120 000 clients, dont quatre grands comptes du CAC 40 sur cinq.
Les Google Pixel au cœur du partenariat Google/Bouygues
Sur le plan de la sécurité, les connaisseurs savent que les derniers Google Pixel embarquent la puce Titan M2, un composant dédié exclusivement à la protection des données, indépendant du reste du téléphone, qui rend toute intrusion plus difficile. Ajoutez à cela sept ans de mises à jour de sécurité garanties, et vous obtenez un appareil qui reste fiable dans la durée. Côté déploiement, l'activation sans contact permet de configurer des dizaines d'appareils en entreprise sans manipulation fastidieuse, et leur compatibilité native avec Google Workspace s'intègre directement dans les outils que les équipes utilisent déjà au quotidien.
Les Pixel intègrent directement l'intelligence artificielle de Google dans leurs fonctions les plus utiles au quotidien professionnel. Un appel peut par exemple être transcrit automatiquement en texte, une conversation en langue étrangère traduite en temps réel, les communications indésirables filtrées intelligemment. L'IA ne fait pas joli ici mais aide à gagner du temps concrètement, sur le terrain. Jean-Philippe Ladoux, Country Manager France chez Google Devices and Services, explique que la gamme Pixel est « une alliée de choix pour renforcer leur compétitivité ».
Pour l'heure, c'est le CHU de Bordeaux qui sert de terrain d'expérimentation, dans le cadre du projet 5MART HO5PITAL. L'établissement teste actuellement des smartphones Google Pixel connectés au réseau 5G hybride. Dans le détail, les appareils sont capables d'échanger des données médicales en temps réel, de façon sécurisée, sans dépendre d'un Wi-Fi hospitalier parfois défaillant. Un test grandeur nature qui, s'il est concluant, pourrait accélérer l'adoption de cette technologie dans un secteur où une connexion fiable peut, littéralement, faire la différence.