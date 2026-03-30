C'est une première en France. Jusqu'ici, les réseaux 5G privés, qui sont des infrastructures dédiées qu'une entreprise déploie sur son propre site pour garder la maîtrise totale de ses données et de sa connexion, n'étaient pas accessibles depuis un smartphone grand public. Bouygues Telecom Business et Google font en sorte de changer ça, puisque les Pixel deviennent les premiers appareils compatibles avec ces réseaux privés et hybrides, qui combinent le meilleur du réseau public et du réseau d'entreprise. Une révolution discrète, mais décisive pour les usines, les hôpitaux et les acteurs du transport.