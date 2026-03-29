La batterie quantique exploite un phénomène propre au monde quantique, les « effets collectifs ». Dans une batterie classique au lithium-ion, ajouter des cellules, c'est ajouter du temps de charge. Ici, c'est exactement l'inverse. Quand les unités de stockage quantique sont regroupées, elles ne se comportent plus individuellement mais en bloc, et ce comportement collectif accélère la charge de l'ensemble. Si la batterie compte N unités de stockage et que chacune prend une seconde à se charger seule, les effets collectifs font que toutes chargées simultanément, chaque unité ne prend que 1/√N secondes.

Doublez la taille, vous réduisez le temps de charge de moitié environ.

Le prototype est une fine structure en couches multiples qui piège la lumière d'une façon précise, une microcavité organique. Le système absorbe cette lumière en un unique événement géant de « super-absorption », ce qui charge la batterie bien plus vite qu'une réaction chimique classique.

Les chercheurs ont eu recours au laboratoire laser femtoseconde de l'université de Melbourne pour valider ce comportement ultrarapide, là où des spectromètres de pointe ont permis d'observer les signaux sur des échelles de temps infimes. Résultat mesuré : une charge complète en quelques femtosecondes, soit des quadrillionièmes de seconde. L'énergie a été retenue environ un million de fois plus longtemps que le temps de charge.