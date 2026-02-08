Le chiffre fait rêver les industriels, mais Chao Hu, professeur à l'Université du Connecticut, reste prudent dans son analyse publiée en accompagnement de l'étude. Le talon d'Achille du système réside dans sa dépendance aux données d'entraînement. Si un nouveau design s'éloigne trop des architectures de batteries déjà connues, les prédictions risquent de perdre en fiabilité . Autre point d'interrogation : les conditions réelles d'utilisation.

Les batteries ne fonctionnent pas en laboratoire stérile, mais sous des températures variables et des charges électriques fluctuantes. Aucune validation terrain n'a encore été réalisée. Le marché des batteries pèse 120 milliards de dollars aujourd'hui et devrait atteindre 500 milliards en 2030. Même une économie marginale sur les coûts de développement peut basculer des milliards. Mais entre les prédictions d'un modèle et une batterie qui tient ses promesses dans votre smartphone ou votre voiture électrique, il reste un fossé que seuls des tests supplémentaires pourront combler.

La méthode s'appuie sur les fondations d'une étude de 2019 qui avait déjà montré qu'une IA pouvait prédire la longévité d'une batterie avec moins de 15% d'erreur. Cette fois, l'équipe pousse le concept plus loin en réduisant drastiquement le volume de données nécessaires. Reste à voir si l'industrie adoptera ce raccourci ou préférera la sécurité des protocoles traditionnels.