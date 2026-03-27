TikTok est décidément considéré comme trop nocif par les autorités françaises. Car après une première enquête lancée en fin d'année dernière, un nouveau signalement à la justice vient d'être effectué, cette fois par le ministre de l'Éducation nationale Édouard Geffray.

À la promotion du suicide, objet de la première enquête, « nous avons ajouté aujourdehui la provocation au suicide, le traitement de données illicites, le transfert de données à caractère illicite » a indiqué le ministre, au mico de France Inter.