Le réseau social chinois n'en finit plus de provoquer l'ire des autorités. Et c'est aujourd'hui une nouvelle enquête pénale qui s'ouvre contre TikTok.
TikTok a de moins en moins bonne presse dans plusieurs régions du monde. Chez nous en Europe, il a récemment été considéré comme trop addictif par la Commission européenne. Et en France, le réseau social est déjà sous le coup d'une enquête du parquet de Paris depuis le mois de novembre pour promotion du suicide. Une enquête qui va se doubler d'une seconde opération, après le signalement d'un ministre.
Le ministre de l'Éducation Édouard Geffray renvoie TikTok devant la justice
TikTok est décidément considéré comme trop nocif par les autorités françaises. Car après une première enquête lancée en fin d'année dernière, un nouveau signalement à la justice vient d'être effectué, cette fois par le ministre de l'Éducation nationale Édouard Geffray.
À la promotion du suicide, objet de la première enquête, « nous avons ajouté aujourdehui la provocation au suicide, le traitement de données illicites, le transfert de données à caractère illicite » a indiqué le ministre, au mico de France Inter.
Le ministère a fait ses propres tests sur TikTok
Cette décision fait suite à une expérimentation menée directement par le cabinet du ministre, qui s'est créé un compte dans lequel l'utilisateur affirme avoir 14 ans. « En moins de 20 minutes, on s'est retrouvé sur des vidéos dépressives […], dans une spirale mortifère » a-t-il dénoncé. Il affirme aussi avoir rapidement reçu des vidéos « tutoriels de scarification » ainsi que « vidéos d'incitation au suicide ».
De quoi évidemment choquer, et justifier ce signalement à la justice. Pour le ministère, qui a publié un communiqué, il ne s'agit d'ailleurs pas d'un problème issu du laisser-aller de TikTok, mais bien d'une stratégie consciente. « Ce n'est pas un accident. Le fonctionnement de l'algorithme est fait pour enfermer dans cette spirale » a-t-il été affirmé. Comment TikTok va-t-il pouvoir répondre cette fois ?