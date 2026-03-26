Google poursuit son offensive sur le terrain de la génération de musique IA. Le géant vient d'annoncer deux avancées de taille pour son outil Lyria.
Alors que les plateformes de streaming musical multiplient les outils pour lutter contre l'avalanche de morceaux IA, Google, lui, va dans le sens opposé. Le mois dernier, le géant de la Tech a intégré son dernier modèle de génération musicale, Lyria 3, à Gemini, puis à Google Labs, via le service Producer.AI. Malgré des résultats peu convaincants, Google persévère et poursuit l'amélioration de sa technologie.
Google lance Lyria 3 Pro
Conçu pour aider ceux qui n'ont aucune connaissance musicale à créer leurs propres titres, Lyria peut créer des morceaux de 30 secondes sur la base d'un prompt et même proposer une pochette d'album grâce à Nano Banana. Disponible dans la version web et mobile de Gemini, le modèle souffre toutefois de quelques défauts, notamment dans la qualité des paroles qu'il génère.
Mais Google n'est pas du style a baisser les bras : le géant vient de lancer Lyria 3 Pro, un modèle doté de meilleurs compétences en composition musicale. Capable de « générer des éléments spécifiques comme les intros, les couplets, les refrains et les ponts », il peut notamment concevoir des morceaux plus longs, d'une durée de 3 minutes maximum.
Disponible en français et 7 autres langues d'ici le 28 mars au plus tard, cette nouveauté est, pour l'instant, réservée aux utilisateurs majeurs qui possèdent un abonnement Business (Standard, Plus), Enterprise (Standard, Plus), Google AI Pro et Ultra.
Lyria, désormais aussi disponible dans Vids
Mais ce n'est pas tout : Google a également annoncé que Lyria 3 et Lyria 3 sont désormais disponibles dans Google Vids. L'objectif de la firme est notamment d' « (améliorer) l'expérience globale de création vidéo en fournissant une musique de haute qualité parfaitement adaptée à la marque et au style de votre entreprise ou organisation. »
- Un modèle de génération puissant
- Une base de connaissances actualisée en temps réel
- Gratuit et intégré à l'écosystème Google
Là encore, l'utilisation de ces outils sera réservée aux abonnés payants : seuls les clients Business (Starter, Standard et Plus), Enterprise (Starter, Standard et Plus) Education Plus et Google AI Pro ou Ultra pourront en bénéficier. À noter : il s'agit d'un accès promotionnel prévu jusqu'à fin mai.
Pour tous les autres, il faudra se contenter de la version gratuite de Lyria, intégrée dans Gemini. On rappelle qu'il suffit d'accéder au menu « Outils » et de cliquer sur « Créer de la musique » pour l'utiliser.