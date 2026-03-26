Alors que les plateformes de streaming musical multiplient les outils pour lutter contre l'avalanche de morceaux IA, Google, lui, va dans le sens opposé. Le mois dernier, le géant de la Tech a intégré son dernier modèle de génération musicale, Lyria 3, à Gemini, puis à Google Labs, via le service Producer.AI. Malgré des résultats peu convaincants, Google persévère et poursuit l'amélioration de sa technologie.