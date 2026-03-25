CB, le Groupement des cartes bancaires, dévoile mercredi les résultats de son expérimentation autour d'une bague de paiement sans contact. Une première en France qui a largement séduit ses testeurs.
Le Groupement des cartes bancaires (CB) a passé les derniers mois à équiper une centaine de volontaires d'une bague de paiement sans contact. Son idée ? Un geste de la main pour payer ses achats en magasin, sans carte bancaire ni smartphone. Les résultats, dévoilés ce mercredi 25 mars, confirment une adoption massive et ouvrent la voie à une nouvelle génération d'objets connectés de paiement.
La bague de paiement CB embarque une technologie sans contact déjà éprouvée
Tout part d'une idée plutôt audacieuse, que beaucoup n'imaginent encore pas, à savoir payer ses achats en magasin sans sortir ni carte ni smartphone, juste en approchant sa main d'un terminal de paiement. En 2025, CB s'est associé à l'entreprise CAPS pour concrétiser cette idée et la tester dans de vraies conditions, auprès d'une centaine de volontaires équipés d'une bague connectée au réseau CB.
Ce qui est en apparence un simple bijou cache une vraie technologie de pointe. La bague fonctionne grâce à CPACE, un protocole de paiement européen déjà utilisé dans les cartes CB classiques, ce qui garantit d'emblée une certaine fiabilité. Et pour les achats dont le montant dépasse les 50 euros, il n'est pas question de baisser la garde. Le paiement déclenché par la bague demande automatiquement la saisie d'un code confidentiel, exactement comme avec une carte bancaire.
Une centaine de volontaires ont participé à l'expérimentation en 2025. Tous réunis, ils ont généré plus de 3 700 transactions en magasin. Un chiffre qui montre que les testeurs n'ont pas simplement effleuré l'objet pour voir, ils l'ont vraiment intégré dans leurs achats du quotidien.
Des testeurs conquis qui en redemandent, et pas seulement pour payer
Les chiffres sont flatteurs pour la démarche de CB. Le groupement indique que plus d'un testeur sur deux a carrément adopté la bague comme moyen de paiement principal, et près d'un sur trois l'a utilisée régulièrement. Cerise sur le gâteau, au terme de l'expérimentation, 75% des participants ont déclaré vouloir continuer à l'utiliser et souscrire définitivement à ce service.
Pour CB, ces résultats ne font que confirmer ce que l'entreprise pressent depuis longtemps, c'est-à-dire que la bague connectée a tout pour devenir un vrai moyen de paiement du quotidien. Loÿs Moulin, directeur des projets et marketing chez CB, se dit « très heureux d'avoir mené cette initiative avec CAPS, qui transforme un accessoire du quotidien en bijou intelligent et en un authentique moyen de paiement CB. » Ni la carte bancaire ni le smartphone ne sont menacés pour autant, puisque la bague est avant tout pensée pour les compléter, pas pour les remplacer.
Les testeurs ont aussi réclamé davantage de choix. Ils demandent à pouvoir essayer différentes tailles, couleurs et designs, pour que la bague leur ressemble vraiment. Certains l'ont même détournée en porte-clés, preuve que cet objet connecté ne se limite pas au paiement et qu'il pourrait bien s'imposer comme un accessoire de mode à part entière, même si des géants comme Samsung ont ralenti sur le sujet.