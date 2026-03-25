Pour CB, ces résultats ne font que confirmer ce que l'entreprise pressent depuis longtemps, c'est-à-dire que la bague connectée a tout pour devenir un vrai moyen de paiement du quotidien. Loÿs Moulin, directeur des projets et marketing chez CB, se dit « très heureux d'avoir mené cette initiative avec CAPS, qui transforme un accessoire du quotidien en bijou intelligent et en un authentique moyen de paiement CB. » Ni la carte bancaire ni le smartphone ne sont menacés pour autant, puisque la bague est avant tout pensée pour les compléter, pas pour les remplacer.