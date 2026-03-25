Avec cette nouvelle app Surfshark veut réconcilier géolocalisation et confidentialité

Surfshark lance HeyPolo, une application mobile de partage de position qui repose sur le consentement explicite de l'utilisateur. Chacun décide de ce qu'il partage, avec qui et pour combien de temps. Le suivi ne s'active jamais automatiquement par défaut.
Peut-on vraiment concilier vie privée et géolocalisation ? C'est en tout cas le pari de Surfshark. Connue pour son VPN et ses outils de protection en ligne, l'entreprise continue d'élargir son catalogue avec HeyPolo, une application de géolocalisation partagée qui est donc pensée autour de la confidentialité des données. Surfshark multiplie ses activités ces derniers temps. En fin d'année dernière, nous rapportions le lancement du Web Content Blocker, son contrôle parental désormais intégré aux abonnements One et One+, ainsi que son extension anti-scam pour les utilisateurs de Gmail.
Une géolocalisation qui s'arrête quand vous le décidez
La grande majorité des applications de partage de position activent un suivi en continu dès lors que l'utilisateur donne son accord. Pour HeyPolo, Surfshark adopte une logique inverse : chaque session de partage démarre et s'arrête à des horaires définis par l'utilisateur lui-même. Une fois ce délai écoulé, le suivi cesse automatiquement, sans intervention requise. "Les gens veulent de la sécurité, mais cela ne signifie pas pour autant qu'ils souhaitent renoncer à leur autonomie ni se sentir contrôlés par ceux en qui ils ont confiance", affirme Edvinas Sersniovas, PDG de HeyPolo.
Sur la carte, l'application propose trois niveaux de visibilité distincts : position exacte, zone approximative, ou mode privé. Cette gradation permet, par exemple, de signaler à un proche que l'on est dans le quartier sans dévoiler son adresse précise. Pour davantage de transparence, HeyPolo affiche également en temps réel qui consulte la localisation de l'utilisateur. L'idée est bien entendu d'éviter les suivis "fantômes", non signalés à la personne concernée.
Sur le plan de la sécurité des données, les informations de localisation sont chiffrées pendant leur transmission. Dans sa FAQ, l'équipe chargée de l'application ajoute que les données sont stockées sur des serveurs chiffrés. Par ailleurs, Surfshark s'engage à ne pas vendre, monétiser, ni exploiter ces données de localisation. Un abonnement unique couvre un nombre illimité de groupes et de contacts, sans frais additionnels.
HeyPolo est disponible sur le Google Play Store et l'iOS App Store, avec un essai gratuit de 30 jours pour les nouveaux utilisateurs. Après, il faudra débourser 5,99€/mois ou 47,99€/an. L'application a été conçue par les équipes à l'origine de Surfshark et d'Incogni, deux outils de protection de la vie privée.
- storage4500 serveurs
- language100 pays couverts
- lanConnexions simultanées illimitées
- moodGarantie de remboursement 30 jours
- thumb_upAvantage : Alternative ID