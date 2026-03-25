Avec cette nouvelle app Surfshark veut réconcilier géolocalisation et confidentialité

La grande majorité des applications de partage de position activent un suivi en continu dès lors que l'utilisateur donne son accord. Pour HeyPolo, Surfshark adopte une logique inverse : chaque session de partage démarre et s'arrête à des horaires définis par l'utilisateur lui-même. Une fois ce délai écoulé, le suivi cesse automatiquement, sans intervention requise. "Les gens veulent de la sécurité, mais cela ne signifie pas pour autant qu'ils souhaitent renoncer à leur autonomie ni se sentir contrôlés par ceux en qui ils ont confiance", affirme Edvinas Sersniovas, PDG de HeyPolo.

Sur la carte, l'application propose trois niveaux de visibilité distincts : position exacte, zone approximative, ou mode privé. Cette gradation permet, par exemple, de signaler à un proche que l'on est dans le quartier sans dévoiler son adresse précise. Pour davantage de transparence, HeyPolo affiche également en temps réel qui consulte la localisation de l'utilisateur. L'idée est bien entendu d'éviter les suivis "fantômes", non signalés à la personne concernée.