Le timing n'est pas anodin. Reddit est entré en Bourse en mars 2024. Depuis, la pression sur les métriques d'engagement authentique s'est intensifiée. Les annonceurs exigent la preuve que leurs publicités touchent des humains, pas des comptes automatisés. Le trafic bot représente désormais plus de la moitié du trafic web mondial. Reddit bannit des millions de comptes chaque année, mais cette approche réactive ne suffit plus.

La vérification biométrique en temps réel changerait la donne. Elle validerait la présence humaine avant même que l'engagement ne soit comptabilisé. Pour les annonceurs, c'est une garantie que les clics et les vues correspondent à des personnes réelles.

Mais le risque est symétrique. Si Reddit impose le scan facial, même anonymisé, une partie de sa communauté pourrait déserter. L'anonymat n'est pas un bonus sur Reddit. C'est le contrat fondateur de la plateforme. Le briser, même partiellement, pourrait coûter plus cher que les bots qu'il est censé éliminer.

La question n'est plus de savoir si Reddit peut distinguer humains et bots, mais combien d'humains accepteront de le prouver.