Reddit veut scanner votre visage. Pas pour savoir qui vous êtes, mais pour vérifier que vous existez. Derrière la lutte contre les bots, les annonceurs réclament des preuves que de vrais humains regardent leurs publicités.
Le PDG de Reddit, Steve Huffman, a évoqué Face ID et Touch ID comme outils potentiels de vérification dans un podcast TBPN, comme le rapporte Digital Trends. L'idée : utiliser la caméra TrueDepth de l'iPhone pour confirmer qu'un humain se trouve derrière l'écran. Reddit a confirmé le test auprès du média américain. La plateforme, déjà confrontée à l'invasion des bots IA (qui aura eu raison de son concurrent Digg), cherche des solutions sans sacrifier l'anonymat de ses utilisateurs.
Pas de reconnaissance faciale, mais une détection de « présence humaine »
La distinction technique est fondamentale. La caméra TrueDepth projette des milliers de points infrarouges sur le visage pour créer une carte de profondeur. Le système vérifie qu'un visage en trois dimensions se trouve devant l'appareil. Il ne stocke pas les données biométriques, ne les transmet pas et ne les compare à aucune base existante.
- Une très grande communauté (à condition de comprendre l'anglais)
- Des tonnes de sujets abordés
C'est de la détection de « liveness », pas de l'identification. La technologie est la même que celle qui déverrouille l'iPhone, mais sans la couche de reconnaissance personnelle. Reddit insiste sur ce point : aucune donnée faciale n'est conservée. Huffman a aussi mentionné d'autres pistes, comme les passkeys ou des services tiers décentralisés. La vérification par pièce d'identité reste un dernier recours, réservé aux obligations réglementaires.
Alexis Ohanian, cofondateur de Reddit, a lui-même reconnu la difficulté sur X. Le scan facial appliqué à une plateforme fondée sur l'anonymat ressemble à une contradiction dans les termes. Les mécanismes de vérification d'âge respectueux de la vie privée existent, mais leur acceptation par les utilisateurs reste un défi.
Les annonceurs veulent des preuves, Reddit a besoin de revenus
Le timing n'est pas anodin. Reddit est entré en Bourse en mars 2024. Depuis, la pression sur les métriques d'engagement authentique s'est intensifiée. Les annonceurs exigent la preuve que leurs publicités touchent des humains, pas des comptes automatisés. Le trafic bot représente désormais plus de la moitié du trafic web mondial. Reddit bannit des millions de comptes chaque année, mais cette approche réactive ne suffit plus.
La vérification biométrique en temps réel changerait la donne. Elle validerait la présence humaine avant même que l'engagement ne soit comptabilisé. Pour les annonceurs, c'est une garantie que les clics et les vues correspondent à des personnes réelles.
Mais le risque est symétrique. Si Reddit impose le scan facial, même anonymisé, une partie de sa communauté pourrait déserter. L'anonymat n'est pas un bonus sur Reddit. C'est le contrat fondateur de la plateforme. Le briser, même partiellement, pourrait coûter plus cher que les bots qu'il est censé éliminer.
La question n'est plus de savoir si Reddit peut distinguer humains et bots, mais combien d'humains accepteront de le prouver.