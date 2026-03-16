Kevin Rose, fondateur historique de Digg en 2004, et Alexis Ohanian, cofondateur de Reddit, avaient racheté la plateforme en 2025. True Ventures et Seven Seven Six soutenaient l'opération. Le projet reposait sur une conviction forte : l'IA pouvait remplacer le travail de modération humaine. Rose l'avait dit sans détour à The Verge avant le lancement.

La réalité a frappé dès les premières heures. Des spammeurs SEO ont identifié que Digg conservait une forte autorité de domaine auprès de Google. Les comptes automatisés se sont multipliés. Mezzell reconnaît avoir banni des dizaines de milliers de comptes et déployé des outils internes comme des prestataires externes spécialisés. Rien n'a suffi. Les bots imitaient les comportements humains avec une précision inédite. Votes, commentaires, soumissions de liens : tout était falsifiable à l'échelle industrielle.

Le coût d'un faux compte est aujourd'hui proche de zéro. Les services de résolution de CAPTCHA affichent des taux de réussite supérieurs à 90 % (et les solutions, aussi créatives soient-elles, pourrissent l'expérience utilisateur). Les proxys résidentiels et les navigateurs automatisés sans interface simulent des comportements réalistes. Pour une plateforme fondée sur le vote communautaire, chaque faux vote sape la confiance. Et sans confiance, il n'y a plus de communauté.