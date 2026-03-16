Kevin Rose, Alexis Ohanian, des millions de dollars et la promesse de vaincre les bots par l'IA. Deux mois plus tard, Digg met la clé sous la porte. Le diagnostic est brutal : l'internet authentique est en voie de disparition.
Digg n'aura pas survécu à son propre pari. Le 13 mars, le CEO Justin Mezzell a publié une lettre ouverte annonçant un « hard reset » de la plateforme, la fermeture de l'application mobile et des licenciements massifs. La raison tient en une phrase : les bots ont été plus rapides que les défenses. La nouvelle mouture de Digg avait été lancée en bêta publique en janvier 2026, après des mois de tests privés. Elle promettait un retour aux sources du web communautaire. Elle n'aura tenu que deux mois.
Un naufrage en accéléré
Kevin Rose, fondateur historique de Digg en 2004, et Alexis Ohanian, cofondateur de Reddit, avaient racheté la plateforme en 2025. True Ventures et Seven Seven Six soutenaient l'opération. Le projet reposait sur une conviction forte : l'IA pouvait remplacer le travail de modération humaine. Rose l'avait dit sans détour à The Verge avant le lancement.
La réalité a frappé dès les premières heures. Des spammeurs SEO ont identifié que Digg conservait une forte autorité de domaine auprès de Google. Les comptes automatisés se sont multipliés. Mezzell reconnaît avoir banni des dizaines de milliers de comptes et déployé des outils internes comme des prestataires externes spécialisés. Rien n'a suffi. Les bots imitaient les comportements humains avec une précision inédite. Votes, commentaires, soumissions de liens : tout était falsifiable à l'échelle industrielle.
Le coût d'un faux compte est aujourd'hui proche de zéro. Les services de résolution de CAPTCHA affichent des taux de réussite supérieurs à 90 % (et les solutions, aussi créatives soient-elles, pourrissent l'expérience utilisateur). Les proxys résidentiels et les navigateurs automatisés sans interface simulent des comportements réalistes. Pour une plateforme fondée sur le vote communautaire, chaque faux vote sape la confiance. Et sans confiance, il n'y a plus de communauté.
Digg n'est que le premier à le dire tout haut
L'effondrement de Digg n'est pas un problème imputable à Digg. C'est la confirmation empirique de la théorie de l'internet mort, cette idée selon laquelle une part croissante du web est générée et consommée par des machines. Ohanian lui-même l'avait formulé sur X en réagissant à un post Reddit généré par IA et ayant accumulé un nombre record d'interactions : « la théorie du web mort est réelle ».
La différence entre Digg et les grandes plateformes tient à la taille, pas à l'immunité. Sam Altman, patron d'OpenAI, s'est lui-même plaint des bots qui rendent les réseaux sociaux artificiels. Une ironie que nous n'avions pas manqué de relever. Le même Altman affirmait peu avant ne jamais avoir pris au sérieux la théorie de l'internet mort. X (ex-Twitter) peine toujours à endiguer ses bots malgré les promesses d'Elon Musk. LinkedIn reconnaît une montée du contenu généré par IA.
Mais aucun de ces géants ne pose le mot « internet mort » sur le problème. La raison est économique. Admettre qu'une part significative de l'audience est artificielle reviendrait à dévaluer l'inventaire publicitaire. Qui accepterait de payer le tarif affiché pour toucher deux fois moins d'humains ? Digg, trop petit pour avoir des annonceurs à protéger, a pu se permettre l'honnêteté.
Rose revient à temps plein en avril pour préparer un énième relancement. Le podcast Diggnation, lui, continue. Mais la leçon dépasse largement Digg. Quand l'IA générative rend le coût de la fraude quasi nul, la modération automatisée ne suffit plus. Il faut repenser l'authentification de l'humain sur le web. Et cette fois, la facture ne sera pas que technique.