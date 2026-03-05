Alibaba a réussi à s'imposer ces dernières années comme une des entreprises les plus en pointe dans l'IA. Mais elle connaît une période difficile aujourd'hui, avec une hémorragie de talents.
Si les géants américains de la tech ont réussi à devenir des standards en matière d'intelligence artificielle dans de nombreuses régions de la planète - pensez à ChatGPT, Claude et autre Gemini -, la Chine elle compte ses propres géants. Et si l'on est beaucoup à connaître DeepSeek, une start-up de Hangzhou, ses géants traditionnels de la tech se sont eux aussi lancés dans l'aventure. Parmi eux, Alibaba a jusque-là affiché de belles performances Mais, on se demande jusqu'à a quand, vu le tremblement de terre qui vient de s'y produire.
Trois pointures de chez Qwen quittent le bateau
Rien ne sera plus pareil chez Qwen, le laboratoire IA de chez Alibaba. À peine 24 heures après avoir officialisé ses séries de petits modèles IA Qwen 3.5 - une sortie saluée notamment par Elon Musk -, Qwen subit une restructuration majeure. En effet, son chef technique Junyang Justin Lin a annoncé son départ.
Il est accompagné à la porte par deux autres chercheurs, qui quittent eux aussi leur postes, à savoir Binyuan Hui et Kaixin Li. On ne sait pas à cette heure quelles sont les raisons de ce mouvement. Junyang Lin n'a ainsi posté qu'un message extrêmement bref pour faire connaître sa nouvelle situation, qui dit : « moi démissionner. Au revoir mon cher Qwen »
Un scénario déjà vu auparavant
Autant dire que les spéculations ont tout de suite suivi cette nouvelle. Pour les spécialistes du secteur, ce changement serait une manière pour Alibaba de passer de la recherche à un travail beaucoup plus centré sur la création de produits à destination des clients. Une situation compliquée que l'on a déjà pu voir chez Meta, quand Yann LeCun, figure historique de l'IA dans le groupe de Mark Zuckerberg, a décidé de quitter son poste.
D'après certaines informations qui ont circulé sur X, et dont Venturebeat se fait l'écho (tout en précisant qu'elles n'ont pas encore pu être vérifiées), les dirigeants d'Alibaba auraient justifié en interne ce départ par un changement organisationnel nécessaire au sein de Qwen. Ayant atteint une taille critique, avec des centaines de personnes au sein du laboratoire, il ne pouvait plus être dirigé de manière extrêmement verticale comme il l'était sous Junyang Lin. Une façon de se laisser le champ libre pour réorienter les priorités du laboratoire ?