Rien ne sera plus pareil chez Qwen, le laboratoire IA de chez Alibaba. À peine 24 heures après avoir officialisé ses séries de petits modèles IA Qwen 3.5 - une sortie saluée notamment par Elon Musk -, Qwen subit une restructuration majeure. En effet, son chef technique Junyang Justin Lin a annoncé son départ.

Il est accompagné à la porte par deux autres chercheurs, qui quittent eux aussi leur postes, à savoir Binyuan Hui et Kaixin Li. On ne sait pas à cette heure quelles sont les raisons de ce mouvement. Junyang Lin n'a ainsi posté qu'un message extrêmement bref pour faire connaître sa nouvelle situation, qui dit : « moi démissionner. Au revoir mon cher Qwen »