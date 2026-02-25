Les chiffres donnent franchement le vertige. Les investigations de Cybernews ont révélé que 1,57 million de photos téléchargées par les utilisateurs et plus de 385 000 vidéos personnelles circulaient sans protection. À cela s'ajoutent 2,87 millions d'images créées par l'IA, autant de vidéos générées automatiquement, et plus de 386 000 fichiers audio. Au total, 8,27 millions de fichiers étaient stockés dans un espace cloud mal sécurisé.

L'origine du problème ? Un serveur Google Cloud Storage configuré de manière défaillante. N'importe qui pouvait consulter les contenus hébergés, transformant cet espace de stockage censé être privé en galerie publique. Les fichiers les plus anciens remontent à trois jours avant la mise en ligne officielle de l'application sur le Play Store, démontrant que la vulnérabilité existait depuis l'origine du projet.

Les chercheurs rappellent que ce type d’application conserve habituellement les fichiers d’origine en plus des versions retravaillées. Autrement dit, non seulement les créations générées par l’IA étaient accessibles, mais aussi les images et vidéos initialement importées par les utilisateurs.