Ça va de mieux en mieux entre l'Europe et la Chine sur la question des véhicules électriques. La preuve, Pékin vient d'annoncer autoriser ses constructeurs à négocier directement avec Bruxelles, ce à quoi la Chine avait du mal à se résoudre initialement.

« On espère que davantage d'entreprises chinoises concluront des accords avec la partie européenne sur les engagements en matière de prix » a ainsi indiqué le porte-parole du ministère du Commerce, He Yadong, dans une communication dont Reuters se fait l'écho.