La Chine fait un pas en direction de l'Union européenne. Elle va autoriser ses constructeurs à négocier leur dossier directement avec Bruxelles.
La crise autour de l'importation de véhicules électrique made in China en Europe s'est récemment résolue du côté de Bruxelles. L'Union européenne a en effet décidé de mettre fin à ses droits de douane supplémentaires, pour les remplacer par un système de prix minimum négocié avec chaque constructeur. Et la Chine, qui a été réticente à voir ses constructeurs directement négocier sans elle, vient finalement de faire un pas de côté.
La Chine autorise ses constructeurs à négocier individuellement avec Bruxelles
Ça va de mieux en mieux entre l'Europe et la Chine sur la question des véhicules électriques. La preuve, Pékin vient d'annoncer autoriser ses constructeurs à négocier directement avec Bruxelles, ce à quoi la Chine avait du mal à se résoudre initialement.
« On espère que davantage d'entreprises chinoises concluront des accords avec la partie européenne sur les engagements en matière de prix » a ainsi indiqué le porte-parole du ministère du Commerce, He Yadong, dans une communication dont Reuters se fait l'écho.
Un premier véhicule importé grâce au nouveau système : le Cupra Tavascan
« Les deux parties encouragent les constructeurs chinois de véhicules électriques à tirer pleinement parti des engagements pris en matière de prix » a-t-il ajouté, dans une idée de maintien du dialogue entre les deux grandes économies. Il faut dire qu'un tout premier véhicule a été validé dans le cadre de ce nouveau système.
Il s'agit du Cupra Tavascan, qui vient d'obtenir la levée de la surtaxe de 20,7% à laquelle il était soumis, en plus des 10% de droits de douane de base. Son constructeur, Volkswagen, qui l'assemble dans son usine chinoise d'Anhui (coentreprise que l'entreprise détient avec JAC Motors), a obtenu cette exemption en échange d'un prix minimal qui sera ainsi appliqué sur le Vieux Continent. Le début d'une longue série ?