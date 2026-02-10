De Viry-Châtillon à Corbeil-Essonnes, en passant par Grigny, Ris-Orangis et Évry-Courcouronnes, le Tzen 4 parcourt 14 kilomètres sur un itinéraire qui lui est majoritairement réservé, autrement dit, sans partager la route avec les voitures. La ligne s'articule autour de 30 stations entièrement neuves, pensées pour être agréables et pratiques, avec des abris modernes, des écrans d'information en temps réel, des distributeurs de titres de transport, de la vidéoprotection et un accès facilité pour les personnes à mobilité réduite.