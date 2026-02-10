Le Tzen 4, nouvelle ligne de bus 100% électrique d'Île-de-France, entre en service ce mardi 10 février 2026 entre Viry-Châtillon et Corbeil-Essonnes, en Essonne.
Après plusieurs années de travaux, l'Essonne accueille sa nouvelle ligne de transport en commun phare. Sur 14 kilomètres, 30 stations entièrement neuves, une flotte de 30 bus bi-articulés électriques uniques au monde capables de transporter 140 passagers chacun et une fréquence toutes les 5 minutes en heure de pointe, le Tzen 4 vise plus de 50 000 voyageurs par jour. Il représente un investissement total de 123 millions d'euros.
Le Tzen 4 désenclave des quartiers entiers et renforce les connexions RER, T12 et Tzen 1
De Viry-Châtillon à Corbeil-Essonnes, en passant par Grigny, Ris-Orangis et Évry-Courcouronnes, le Tzen 4 parcourt 14 kilomètres sur un itinéraire qui lui est majoritairement réservé, autrement dit, sans partager la route avec les voitures. La ligne s'articule autour de 30 stations entièrement neuves, pensées pour être agréables et pratiques, avec des abris modernes, des écrans d'information en temps réel, des distributeurs de titres de transport, de la vidéoprotection et un accès facilité pour les personnes à mobilité réduite.
De 5h à 1h du matin, avec un passage toutes les 5 minutes en heure de pointe, le Tzen 4 occupe l'espace, et le temps. Il succède progressivement à la ligne 4206, la plus empruntée de grande couronne, arrivée à saturation depuis longtemps. Celle-ci continue en complément toutes les 15 minutes en semaine, le temps que les habitudes s'installent.
Au-delà du simple trajet, le Tzen 4 joue un rôle de désenclavement pour des quartiers en renouvellement urbain comme la Grande Borne, l'Agora d'Évry-Courcouronnes et la ZAC Centre-ville de Grigny. Il facilite aussi l'accès au Centre hospitalier Sud Francilien et renforce l'intermodalité avec le RER D, le T12 et le Tzen 1.
Des bus de 24 mètres qui se rechargent en 5 minutes
La flotte du Tzen 4, ce sont 30 bus géants de 24 mètres de long, soit l'équivalent de deux bus standard reliés entre eux, conçus sur mesure par le fabricant Hess pour Île-de-France Mobilités. Les véhicules, assez impressionnants, peuvent embarquer jusqu'à 140 passagers dans un habitacle spacieux et lumineux, équipé de la climatisation, de larges portes, de ports USB, d'écrans d'information et de la vidéoprotection.
L'autre grande nouveauté, c'est leur façon de se recharger. Aux terminus, les bus se rechargent automatiquement via une dalle intégrée dans le sol. Pas de câble, pas de prise ni de pylône. La technologie dite SRS développée par Alstom se veut relativement inédite, en plus de permettre une recharge complète en moins de 5 minutes, sans rien changer au paysage urbain.
Le Tzen 4, c'est aussi 123 millions d'euros d'investissement pour la seule infrastructure, cofinancés par la Région Île-de-France (49%), le Département de l'Essonne (30%), l'État (15%) et dans une moindre mesure l'Union européenne (6%). Le matériel roulant et le fonctionnement de la ligne sont intégralement pris en charge par Île-de-France Mobilités.