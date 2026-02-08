Cette année, le Super Bowl LX, la 60ᵉ finale de la NFL, opposera l'équipe de Seattle Seahawks aux New England Patriots dans la nuit du dimanche 8 au lundi 9 février 2026. Le coup d’envoi est prévu à 00 h 30 (heure française) au Levi’s Stadium de Santa Clara, en Californie, dans la région de San Francisco, un lieu mythique qui accueille les plus grandes affiches de l’année
Chaque année, le Super Bowl est bien plus qu’une finale sportive. Match décisif de la saison NFL, show musical planétaire et événement télévisé incontournable, il attire aussi bien les fans de football américain que les amateurs de spectacle.
Cette édition 2026 du Super Bowl LX ne fait pas exception, avec une affiche très attendue et un show de mi-temps assuré par Bad Bunny. Voici comment suivre l’événement en direct à la télévision ou en streaming depuis la France, sans rien manquer de la nuit la plus spectaculaire de l’année.
Comment regarder le Super Bowl en France ?
Plusieurs options sont disponibles pour suivre ce match en direct et dans de bonnes conditions :
- M6 et M6+ proposent une diffusion gratuite en clair dès minuit, accompagnée d’un dispositif spécial pour guider les néophytes à travers les règles et l’ambiance du jeu.
- beIN SPORTS retransmet également l’événement pour ses abonnés, avec commentaires et analyses.
- DAZN offre une possibilité de streaming via le NFL Game Pass, parfois accessible à partir de formules avec essai ou prix promotionnel.
- Pour ceux qui veulent suivre la version originale ou accéder à des options internationales, des plateformes comme Peacock Premium, NFL+, YouTube TV ou Hulu + Live TV sont utilisées dans d’autres territoires et proposent parfois des essais gratuits.
Ce large choix rend l’événement accessible même sans abonnement coûteux à une chaîne spécifique, ce qui n’est pas toujours le cas pour les diffusions sportives majeures.
Nos conseils pour ne rien manquer
- Anticipez l’accès : connectez-vous à votre plateforme de streaming (M6+, beIN Sports Connect) un peu avant pour éviter tout problème au moment du coup d'envoi lors du pic de connexion.
- Vérifiez vos abonnements : un accès TV ou streaming payant peut nécessiter une identification ou un abonnement actif sur beIN ou un service tiers.
- Réglages de qualité : pour les visionnages en ligne, assurez-vous d’une bonne connexion Internet (Wi-Fi ou 4G/5G stable) pour une diffusion fluide en HD.
Le spectacle de la mi-temps avec Bad Bunny
Le Super Bowl mélange sport et divertissement comme aucun autre événement télévisé : les performances d’avant-match, les publicités créatives diffusées uniquement à cette occasion et le Halftime Show attirent des millions de spectateurs chaque année, qu’ils soient fans de football américain ou simplement curieux. Lors du Super Bowl de l'année dernière, OpenAI y avait diffusé son tout premier spot publicitaire afin de présenter ChatGPT comme "assistant du quotidien".
Pour les amateurs de statistiques ou d’histoires d’équipes, la confrontation entre ces deux franchises historiques — les Patriots et les Seahawks — ajoute une dimension sportive forte au spectacle. Cette rivalité résonne particulièrement chez les supporters, même hors des frontières américaines, et offre un match de haut niveau pour conclure la saison NFL.
Une édition du Super Bowl à ne surtout pas manquer
Que vous soyez passionné de NFL ou simplement curieux de vivre l’un des plus grands spectacles télévisés de l’année, le Super Bowl LX s’annonce comme un rendez-vous à ne pas manquer. Entre une finale au sommet et un show de mi-temps assuré par Bad Bunny, la nuit du 8 au 9 février promet d’être aussi intense que mémorable. Il ne reste plus qu’à choisir votre mode de diffusion, préparer les snacks…