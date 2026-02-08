Chaque année, le Super Bowl est bien plus qu’une finale sportive. Match décisif de la saison NFL, show musical planétaire et événement télévisé incontournable, il attire aussi bien les fans de football américain que les amateurs de spectacle.

Cette édition 2026 du Super Bowl LX ne fait pas exception, avec une affiche très attendue et un show de mi-temps assuré par Bad Bunny. Voici comment suivre l’événement en direct à la télévision ou en streaming depuis la France, sans rien manquer de la nuit la plus spectaculaire de l’année.