Depuis plusieurs années, il était possible de suivre en France la Major League Soccer (MLS), autrement dit le championnat américain de football, notre football, oui, le bon vieux soccer. Sauf que la compétition nécessitait un abonnement spécifique à 13,99 euros par mois. Apple TV a décidé de faire tomber cette barrière, en intégrant toutes les rencontres de MLS dans l'offre standard d'Apple TV, sans supplément tarifaire. Et devinez quoi ? C'est une excellente nouvelle pour les abonnés Canal+.