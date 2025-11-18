Apple TV a décidé d'intégrer une nouvelle compétition sportive, la MLS, à son abonnement dès 2026, et ce gratuitement. Les abonnés Canal+ pourront suivre les exploits de Lionel Messi sans débourser un centime supplémentaire.
Depuis plusieurs années, il était possible de suivre en France la Major League Soccer (MLS), autrement dit le championnat américain de football, notre football, oui, le bon vieux soccer. Sauf que la compétition nécessitait un abonnement spécifique à 13,99 euros par mois. Apple TV a décidé de faire tomber cette barrière, en intégrant toutes les rencontres de MLS dans l'offre standard d'Apple TV, sans supplément tarifaire. Et devinez quoi ? C'est une excellente nouvelle pour les abonnés Canal+.
Apple intègre la MLS dans son offre standard dès 2026
Apple a misé gros dans le soccer américain avec un contrat de droits internationaux qui atteint les 2,5 milliards de dollars, et qui est valable jusqu'en 2032. Pourtant, la firme de Cupertino abandonne son modèle d'abonnement dédié lancé en 2023. Le « Season Pass », qui était vendu jusqu'à présent près de 14 euros par mois, disparaît purement et simplement.
Concrètement, dès le coup d'envoi de la saison 2026, suivre les exploits de Lionel Messi et Luis Suarez en maillot rose avec l'Inter Miami et de l'ex-attaquant du PSG Eric Maxim Choupo-Moting ne coûtera plus rien aux abonnés d'Apple TV. L'intégralité des matchs du championnat devient accessible sans frais additionnels.
Les abonnés Canal+ vont profiter gratuitement de la MLS
En France, la nouvelle se transforme en très bonne nouvelle. Pourquoi ? Car Canal+ distribue déjà les contenus originaux Apple TV à ses abonnés, sans leur facturer l'accès à la plateforme américaine. Le service est en effet inclus à tous les abonnements Canal.
Cette particularité fait des clients de l'opérateur français les grands bénéficiaires hexagonaux de ce revirement d'Apple. Ces derniers n'auront aucune démarche à faire, aucun surcoût à subir. Les téléspectateurs français abonnés à Canal+ accèderont automatiquement à l'intégralité de la MLS depuis leur box, leur téléviseur ou leur application dès février 2026.
Même si la MLS n'est pas le plus séduisant des championnats, pouvoir enrichir son offre sportive gratuitement est toujours ça de pris. Surtout dans un contexte où chaque compétition se monnaye au prix fort.