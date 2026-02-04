Une développeuse propose une alternative au défilement compulsif sur les plateformes numériques : parcourir l'encyclopédie collaborative comme on scrollerait Instagram ou TikTok. Cette interface expérimentale préserve totalement l'anonymat des visiteurs tout en adaptant les suggestions à leurs préférences.
L'année dernière, nous découvrions WikiTok, une alternative surprenante à Wikipédia, à mi-chemin entre l'encyclopédie et le réseau social. Un an plus tard, c'est au tour de Xikipedia de faire parler de lui. Créé par la développeuse Lyra Rebane, ce projet transpose le principe du fil d'actualité des réseaux sociaux à l'univers de Simple English Wikipedia. L'objectif est d'offrir une expérience de navigation ludique et éducative, sans les algorithmes prédateurs ni la collecte massive de données personnelles qui caractérisent les géants du web.
Xikipedia, un algorithme transparent et respectueux de l’anonymat
Contrairement aux plateformes conventionnelles, Xikipedia ne stocke aucune information sur ses utilisateurs. Le système de recommandation s'exécute directement dans le navigateur, sans recourir au machine learning traditionnel ni aux profils d'autres internautes. Dès qu'un onglet se ferme ou qu'une page se recharge, toute trace disparaît. La page d'accueil précise que le service démontre qu'un algorithme rudimentaire peut s'ajuster aux intérêts du lecteur sans surveillance invasive :
« Xikipedia est un pseudo fil d’actualité de réseau social qui affiche de manière algorithmique des contenus issus de Simple Wikipedia. Le projet a été conçu comme une démonstration : même un algorithme simple, sans machine learning et sans données provenant d’autres utilisateurs, peut rapidement comprendre avec quels contenus vous interagissez afin d’en proposer de similaires. Aucune donnée n’est collectée ni partagée ; l’algorithme fonctionne localement et les informations disparaissent dès que la page est actualisée ou l’onglet fermé ».
Une navigation personnalisable au milieu de centaines de milliers d'articles
Les visiteurs peuvent sélectionner des thématiques existantes ou en créer de nouvelles afin d’orienter le flux. Chaque publication résume un article de la version simplifiée de l'encyclopédie. Un simple « like » augmente la probabilité de voir apparaître des contenus associés, qu’il s’agisse de pages liées ou de catégories proches. Enfin, un simple clic sur la publication permet d'accéder au texte complet hébergé sur Wikipédia.
Le service nécessite toutefois un téléchargement initial d’environ 40 Mo. Par ailleurs, la sélection aléatoire implique certains risques : en faisant défiler longuement, il est possible de tomber sur des contenus inappropriés ou sur des informations datées, les mises à jour de Simple English Wikipedia étant moins fréquentes que celles de la version principale. Comme l'ont justement souligné nos confrères d'Engadget dans leur article, ce fonctionnement n'est pas sans rappeler celui de StumbleUpon, disparu depuis plusieurs années.
- L'immensité du contenu proposé
- L'accès aux fiches en mode hors ligne
- La gratuité