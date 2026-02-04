Contrairement aux plateformes conventionnelles, Xikipedia ne stocke aucune information sur ses utilisateurs. Le système de recommandation s'exécute directement dans le navigateur, sans recourir au machine learning traditionnel ni aux profils d'autres internautes. Dès qu'un onglet se ferme ou qu'une page se recharge, toute trace disparaît. La page d'accueil précise que le service démontre qu'un algorithme rudimentaire peut s'ajuster aux intérêts du lecteur sans surveillance invasive :

« Xikipedia est un pseudo fil d’actualité de réseau social qui affiche de manière algorithmique des contenus issus de Simple Wikipedia. Le projet a été conçu comme une démonstration : même un algorithme simple, sans machine learning et sans données provenant d’autres utilisateurs, peut rapidement comprendre avec quels contenus vous interagissez afin d’en proposer de similaires. Aucune donnée n’est collectée ni partagée ; l’algorithme fonctionne localement et les informations disparaissent dès que la page est actualisée ou l’onglet fermé ».