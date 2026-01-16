En effet, des chercheurs de l'Université Catholique de Louvain (en Belgique) ont mis en lumière une faille de sécurité critique qui touche cette même technologie Google Fast Pair au sein de certains casques et écouteurs.

Le souci n'épargne aucune marque, puisque Xiaomi, JBL, OnePlus, Sony, Jabra ou encore Nothing sont concernées, avec une vulnérabilité qui peut permettre à un utilisateur mal intentionné de prendre le contrôle des appareils, afin de suivre les victimes via le réseau Google Find Hub.