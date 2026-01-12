Oui, l'Inde veut le code d'iOS, mais surtout faire plier Apple

Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'Inde ne fait pas dans la demi-mesure ! Si le code d'Android est déjà disponible en open source, cette nouvelle régulation imposerait à Apple de révéler tous les secrets bien conservés de son OS mobile. Mais Samsung et les autres constructeurs Android devraient eux-aussi lever le voile sur leurs développements propriétaires.

L'association industrielle indienne MAIT, qui représente les principaux fabricants, qualifie cette exigence d'impossible dans un document confidentiel consulté par Reuters. "Ce n'est pas possible en raison du secret et de la confidentialité", écrit l'organisation. Elle souligne qu'aucun grand pays de l'Union européenne, d'Amérique du Nord, d'Australie ou d'Afrique n'impose de telles contraintes.

Mais ce n'est pas tout. Le gouvernement indien veut imposer un stockage des journaux d'activité du téléphone pendant 12 mois directement sur l'appareil. MAIT répond qu'il n'y a tout simplement pas assez d'espace de stockage pour conserver ces traces numériques sur une telle période. L'association alerte aussi sur l'impact des scans automatiques périodiques de malwares, qui déchargeraient considérablement les batteries.

Et l'Inde ne s'arrête pas là. Le pays souhaite aussi obliger les constructeurs à notifier le Centre national pour la sécurité des communications indien avant chaque mise à jour logicielle majeure ou correctif de sécurité, avec possibilité pour l'État de les tester. Bien évidemment, l'industrie juge cette procédure impraticable. Les constructeurs s'acharnent à accélérer les déploiements de correctifs, ce n'est certainement pas pour être ralentis par des mesures administratives…