L'arnaque à l'investissement baptisée OPCOPRO piège ses victimes dans un monde parallèle entièrement fabriqué par l'intelligence artificielle, qui crée des réalités synthétiques complètes, à la façon du « Truman Show ».
Les hackers ne volent plus seulement vos données, ils créent des mondes entiers pour vous tromper. OPCOPRO, c'est une arnaque à l'investissement révolutionnaire qui ne nécessite pas de virus ni de faux site web. À la place, un univers complet fabriqué de toutes pièces par l'intelligence artificielle. Faux conseillers financiers, fausses communautés d'investisseurs, faux profits... Tout semble réel, tout est faux. Un vrai Truman Show à la sauce IA et cyber. Et des milliers de victimes tombent dans le panneau chaque jour, comme le révèle ce vendredi 9 janvier le spécialiste cyber Check Point.
De fausses communautés de trading pilotées par l'intelligence artificielle
Tout commence de façon classique, avec un SMS ou un message reçu, qui promet des gains exceptionnels sur vos investissements. Jusque-là, rien d'inhabituel. Mais contrairement aux arnaques traditionnelles qui vous redirigent vers un site web douteux, celle-ci vous invite à rejoindre un groupe privé sur WhatsApp ou Telegram. Et c'est là que la manipulation commence vraiment, soigneusement orchestrée pour endormir toute méfiance.
Dans ce groupe, vous découvrez des dizaines de membres qui discutent trading et investissements. Sauf que tous ces profils sont générés et contrôlés par l'intelligence artificielle. Ils partagent des analyses de marché ultraproches, affichent leurs gains du jour, conversent naturellement dans votre langue. Personne ne doute, personne ne contredit. Cette ambiance unanimement positive est calculée pour transformer progressivement votre prudence naturelle en confiance totale.
Une fois en confiance, vous téléchargez l'application OPCOPRO, depuis les plateformes officielles de téléchargement, donc l'App Store et le Play Store. Le piège, c'est que l'application ne contient aucun virus. Elle se contente d'afficher de fausses informations, à savoir vos transactions, vos gains, votre solde. Tout est bidon, mais tout semble vrai. Après avoir fourni vos pièces d'identité et transféré votre argent, celui-ci disparaît définitivement dans la nature.
Des systèmes frauduleux reproductibles qui échappent aux détections classiques
Les dégâts dépassent largement la perte d'argent. En fournissant carte d'identité, passeport et photos pour l'inscription, les victimes donnent aux escrocs de quoi usurper leur identité. Ces informations personnelles sont ensuite revendues et réutilisées pour mener d'autres fraudes. Check Point insiste sur ce point : une fois piégé dans ce système, vous devenez une cible permanente, bombardé de nouvelles tentatives d'arnaque toujours plus sophistiquées.
L'intelligence artificielle change la donne, car avant, il fallait plusieurs escrocs pour gérer les victimes. Maintenant, l'IA s'occupe de tout automatiquement. Elle maintient des conversations crédibles en plusieurs langues, 24 heures sur 24, sans se fatiguer, sans commettre d'erreur. Et le pire, c'est que l'arnaque peut être dupliquée instantanément dans le monde entier. Check Point parle d'« ingénierie sociale industrialisée », qui réduit nettement les coûts tout en décuplant la crédibilité du piège.
Le pire est à venir, prévient l'éditeur. Aujourd'hui, en faisant un peu attention, on peut encore repérer certaines bizarreries, comme des phrases trop robotiques, des réponses qui se répètent. Mais les modèles d'IA s'améliorent année après année, mois après moi. Bientôt, il pourrait devenir impossible, ou à tout le moins beaucoup plus difficile, de faire la différence entre un vrai humain et une IA. Les outils de détection actuels des experts en cybersécurité seront dépassés. Distinguer le vrai du faux deviendra mission impossible.