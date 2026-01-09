Les hackers ne volent plus seulement vos données, ils créent des mondes entiers pour vous tromper. OPCOPRO, c'est une arnaque à l'investissement révolutionnaire qui ne nécessite pas de virus ni de faux site web. À la place, un univers complet fabriqué de toutes pièces par l'intelligence artificielle. Faux conseillers financiers, fausses communautés d'investisseurs, faux profits... Tout semble réel, tout est faux. Un vrai Truman Show à la sauce IA et cyber. Et des milliers de victimes tombent dans le panneau chaque jour, comme le révèle ce vendredi 9 janvier le spécialiste cyber Check Point.