L’Agence nationale des fréquences a fixé un nouveau seuil pour qualifier un site de point atypique. Le seuil ne correspond pas à une limite sanitaire mais sert uniquement à identifier les endroits où l’exposition est plus élevée que celle observée dans l’environnement proche. Les valeurs maximales définies par décret restent quant à elles inchangées et se situent à des niveaux bien supérieurs.

Les mesures qui conduisent à ce repérage proviennent de campagnes régulières sur le terrain. Elles peuvent être demandées par des particuliers ou des collectivités, ou réalisées directement par l’ANFR dans le cadre de contrôles programmés. Lorsque le seuil est dépassé, l’agence contacte l’opérateur pour examiner quelles modifications techniques peuvent être appliquées et, selon le site, la configuration ou la puissance de l’antenne peut être ajustée.

Les résultats des mesures restent publics et consultables, permettant à tout un chacun de consulter les données ou de demander un contrôle sur le terrain. Ainsi, l’ANFR suit l’évolution des expositions et concentre ses interventions sur les sites où des ajustements restent possibles. L'agence est également garante de la sécurité des usager, notamment sur l'exposition aux ondes magnétiquesdes mobiles et met à disposition un simulateur.