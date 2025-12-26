Dès le 1er janvier 2026, nos voisins belges qui se porteront acquéreurs d'une voiture électrique verront une petite ligne supplémentaire sur leur bon de commande. Febelauto a fixé le montant de la contribution en fonction du poids et du type de batterie. Pour les batteries de traction pesant moins de 40 kg, la taxe s’élève à 5 euros pour les LFP et 10 euros pour les NiMH, NMC et autres technologies. Elle grimpe progressivement avec le poids, atteignant 50 ou 100 euros pour les batteries entre 350 et 1 000 kg.

La contribution s’applique à tous les véhicules électrifiés, y compris hybrides et hybrides rechargeables, mais aussi aux camions, bus, motos, et aux batteries remplacées dans le cadre du service après-vente. Febelauto explique que le volume de batteries usagées collectées est passé de 31 585 kg en 2021 à 412 400 kg en décembre 2025, soit une hausse de près de 1 200 %. La filière s’organise donc pour anticiper la montée en puissance des batteries en fin de vie. Pour l’organisme, il y a urgence, car le nombre de véhicules électriques sur les routes ne cesse de croître, et leur cycle de vie est désormais assez long pour que le recyclage devienne un enjeu concret.

Le mécanisme est simple pour le consommateur. La contribution apparaît sur la facture d’achat, mais c’est Febelauto qui collecte et redistribue les fonds aux centres de traitement. Certains importateurs continuent d’utiliser le système « pay-as-you-collect », où la contribution est versée au moment de la collecte des batteries. Dans tous les cas, l’argent sert à couvrir le transport, le traitement et le recyclage sécurisé des batteries. On l’aura bien compris, que l’on passe par la filière industrielle ou tape directement au portefeuille des clients, le recyclage des batteries entre dans le cercle vertueux du traitement.