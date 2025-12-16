Microsoft a confirmé que le souci remontait à l’installation de la mise à jour facultative KB5067036, déployée fin octobre 2025, avant d’être répercuté sur l’ensemble des correctifs suivants, dont la mise à jour obligatoire diffusée lors du dernier Patch Tuesday. Sur les systèmes touchés, le VPN fonctionne normalement côté Windows, mais plus du tout dans WSL. Les distributions Linux renvoient alors des erreurs de type « Aucune route vers l’hôte », empêchant toute connexion vers des serveurs internes ou des ressources distantes accessibles uniquement via le réseau privé virtuel.

Le point commun entre les configurations affectées réside a priori dans l’utilisation du mode « réseau mis en miroir » dans WSL. Pensé pour améliorer la compatibilité réseau, ce mode permet à l’environnement Linux de partager la pile réseau de Windows, notamment pour mieux gérer IPv6, le multicast ou les connexions via VPN. Ironie de la situation, c’est justement cette intégration poussée qui pose problème ici.

Selon Microsoft, certaines interfaces réseau virtuelles créées par des VPN tiers ne répondent plus correctement aux requêtes ARP envoyées depuis WSL. Sans cette étape, essentielle pour acheminer le trafic sur le réseau, la communication échoue, même si tout semble fonctionner normalement sur le système hôte.