Cette build embarque également les mises à niveau habituelles des logiciels centraux du système. Tor Browser passe en version 15.0.3, le client Tor évolue vers la 0.4.8.21 et Thunderbird adopte la version 140.5.0. Ces mises à jour ne sont pas liées à la vulnérabilité repérée dans la build précédente, elles suivent les cycles normaux de développement du Projet Tor et de Mozilla. Elles contribuent néanmoins à maintenir la cohérence de l’écosystème, à améliorer la résilience du réseau et à actualiser les dépendances utilisées pour les communications sensibles, alors que Tor conduit en parallèle une modernisation de son chiffrement historique, portée par l’introduction du schéma Counter Galois Onion.

La mise à jour de Tails devrait automatiquement être proposée aux installations déjà passées à la version 7.0 ou ultérieure. En cas d’échec ou d’incompatibilité avec l’auto-upgrade, vous pouvez toujours télécharger l’image la plus récente et réinstaller le système via Tails Installer, ce qui permet éventuellement de conserver votre stockage persistant. Une opération à ne pas négliger si l’isolement réseau offert par Tails fait partie de votre hygiène cyber.