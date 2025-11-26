Un système de double-chiffrement qu’il était temps de moderniser

Pour comprendre de quoi il retourne, il faut savoir que Tor repose sur deux niveaux de chiffrement. Le premier, standardisé, sécurise la communication entre les relais grâce à TLS. Le deuxième, beaucoup moins visible et propre au fonctionnement du réseau, correspond au chiffrement de relais.

Pour rappel, Tor découpe le trafic en petits blocs de données de taille fixe, des cellules, puis les enveloppe dans plusieurs couches successives de chiffrement, une par relais du circuit. C’est le principe même du chiffrement en oignon, qui empêche un nœud isolé de connaître la source, la destination et le contenu du trafic, et garantit que chaque nœud ne voit que la partie du circuit qui le concerne.

Ce second système, appelé tor1 en interne, date du début des années 2000, période durant laquelle les primitives cryptographiques modernes (authentification forte, chiffrements par bloc de données complet plutôt que par segment de quelques octets, modes de fonctionnement plus avancés d’AES) étaient encore balbutiantes ou difficiles à exploiter dans un contexte réseau. Et s’il a efficacement soutenu l’infrastructure pendant deux décennies, il présente aujourd’hui une faiblesse majeure liée à la malléabilité du chiffrement utilisé.

Car tor1 s’appuie sur AES-CTR, un mode de chiffrement qui ne vérifie pas si le contenu chiffré a été manipulé entre deux relais. En l’absence de contrôle d’intégrité, qui aurait normalement conduit un schéma moderne à rejeter le bloc corrompu, une portion du texte chiffré peut être altérée sans empêcher son déchiffrement. La modification réapparaît ensuite dans le bloc une fois déchiffré, ce qui permet à un attaquant contrôlant deux nœuds du réseau Tor de vérifier si ces relais appartiennent au même circuit et de tracer le trafic de manière fiable et rapide. C’est ce qu’on appelle une tagging attack, qu’on pourrait éventuellement traduire par attaque par marquage, la combinaison entrée + sortie étant naturellement la plus dangereuse, puisqu’elle permettrait d’identifier simultanément la source et la destination du trafic.

En parallèle, les équipes de Tor expliquent avoir identifié d’autres limites dans l’architecture actuelle, moins graves mais structurelles, à savoir la réutilisation d’une même clé tant que le circuit reste actif, et l’utilisation d’une empreinte cryptographique trop courte pour garantir une détection réellement fiable en cas de falsification. Bref, il était grand temps de revoir la sécurité du réseau.