Des photos qui virent au rouge, voilà le nouveau problème d'iOS 26 quand on lui envoie des photos prises avec un smartphone Android. Mais rassurez-vous, vos photos ne sont pas "endommagées" !
Un bug logiciel affecte actuellement certains utilisateurs d'iOS 26. Le problème se manifeste par l'application d'un filtre rouge non sollicité sur des photographies importées depuis des smartphones Android vers l'application Photos native d'Apple. Ce bug, signalé par plusieurs utilisateurs mi-décembre 2025, présente des caractéristiques techniques particulières qui méritent une analyse détaillée.
Comment se produit ce bug ?
Le problème en question se distingue par son comportement assez improbable dans l'interface utilisateur. Les petites images de prévisualisation conservent leur colorimétrie d'origine lors du défilement dans la bibliothèque. Le filtre rouge n'apparaît qu'au moment où l'utilisateur ouvre une image en plein écran et effectue un zoom.
Cette manifestation spécifique suggère que le bug intervient au niveau du rendu haute résolution, et non lors de la génération des miniatures. L'hypothèse technique principale pointe vers un problème d'interprétation des profils colorimétriques. Ces derniers sont enregistrés dans les données EXIF des fichiers.
En effet, les profils ICC (International Color Consortium) intégrés aux photos varient selon les fabricants de smartphones Android. L'application Photos d'iOS 26 semble mal interpréter certains de ces profils lors du décodage de l'image en pleine résolution. Ce, appliquant ainsi, par erreur, une dominante rouge intense.
Android en cause ? Une solution de substitution trouvée
Les signalements collectés ont tous un point commun : toutes les images affectées proviennent de smartphones non Apple. Autrement dit, de smartphones Android en très large majorité. Les photos transférées par AirDrop depuis d'autres iPhone ne semblent pas concernées.
La procédure de correction identifiée fonctionne de manière systématique : ouvrir l'image affectée, accéder au mode Édition, puis sélectionner l'option "Revenir à l'original". Cette manipulation supprime le filtre parasite et restaure les couleurs d'origine.
Cette solution de contournement indique que le système d'édition non destructif d'iOS préserve les données originales du fichier. Vos photos sont donc sauvées, car le bug peut davantage s'apparenter à une application de calque erronée, plutôt qu'à une altération des pixels même de la photo.
En attendant, il ne fait nul doute qu'Apple travaille sur une solution afin de corriger le problème.