Certains Pixel 9 Pro et Pixel 9 Pro XL peuvent faire l'objet de problèmes techniques au niveau de l'écran, reconnaît Google. Si une ligne allant de bas en haut s'affiche sur l'écran, ou si l'écran clignote sans raison, c'est que votre appareil peut faire partie des unités problématiques. Mais ne craignez rien : Google a pris les devants.

En effet, le constructeur a annoncé la mise en place d'un programme de remplacement gratuit des écrans de ces appareils, afin que vous ne soyez pas impactés financièrement par un événement qui n'est pas de votre fait. Mais attention, ce ne sont pas tous les défauts qui vous permettront d'avoir droit à ce programme. Un écran affichant d’autres types de dommages que ceux décrits précédemment ne vous qualifiera ainsi pas pour ce service gratuit.