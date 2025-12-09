Les smartphones Pixel 9 Pro et Pro XL sont l’objet d’un défaut potentiel. Google prend l’initiative dans ce domaine et va réparer gratuitement les appareils affichant ce défaut.
Google produit parmi les smartphones Android les plus haut de gamme du marché. Ce qui n'empêche pas qu’il puisse y avoir, de temps à autre, des problèmes matériels sur ces appareils, comme le rappelle la polémique autour de la batterie des Google Pixel 7a - ce qui avait poussé le géant à mettre en place un programme de réparation et de dédommagement. Une initiative qui va devoir être renouvelée, cette fois pour la série Pixel 9.
Offre partenaire
En partenariat avec Avast, la rédaction de Clubic a sélectionné les appareils qui combinent innovation, performance et fiabilité. Voici les grands gagnants qui ont marqué l'année 2025 et méritent ce Clubic Awards !
Offre partenaire
Les Google Pixel 9 Pro et Pro XL peuvent avoir des problèmes d'écran
Certains Pixel 9 Pro et Pixel 9 Pro XL peuvent faire l'objet de problèmes techniques au niveau de l'écran, reconnaît Google. Si une ligne allant de bas en haut s'affiche sur l'écran, ou si l'écran clignote sans raison, c'est que votre appareil peut faire partie des unités problématiques. Mais ne craignez rien : Google a pris les devants.
En effet, le constructeur a annoncé la mise en place d'un programme de remplacement gratuit des écrans de ces appareils, afin que vous ne soyez pas impactés financièrement par un événement qui n'est pas de votre fait. Mais attention, ce ne sont pas tous les défauts qui vous permettront d'avoir droit à ce programme. Un écran affichant d’autres types de dommages que ceux décrits précédemment ne vous qualifiera ainsi pas pour ce service gratuit.
Un programme de remplacement gratuit de trois ans mis en place
Le programme de remplacement gratuit est prévu pour une durée de trois ans, à partir de la date d'achat officielle en magasin. La réparation gratuite ne sera effectuée qu'après une inspection des équipes de Google, afin de bien vérifier qu'il s'agit d’un dommage créé par un défaut d'usinage de Google.
Point intéressant : ce programme s’appliquera aussi au smartphone pliable de Google, le Pixel 9 Pro Fold, alors que Google n'a pas encore spécifié de problème particulier portant sur son écran. Et vous, avez-vous repéré un souci technique sur votre téléphone Pixel ?