Le youtubeur MrBeast continue son incroyable aventure. Après être devenu milliardaire, il pourrait mettre un pied en bourse.
La carrière du youtubeur MrBeast ne cesse d'étonner. L'Américain est ainsi le roi de YouTube, avec 1 personne sur 19 dans le monde abonnée à sa chaîne, et multiplie les événements exceptionnels, comme encore récemment la mise en place d'un parc d'attractions éphémère en Arabie Saoudite. Et l'épopée va continuer encore dans un nouveau lieu majeur : la bourse.
Beast Industries pourrait entrer en bourse
Un youtubeur en bourse ? Ce n'est pas une blague ou le concept d'une vidéo, mais c'est ce qui pourrait bien arriver prochainement avec MrBeast. Le vidéaste, devenu au fil de sa réussite homme d'affaires, réfléchirait en effet selon TechCrunch à faire entrer sa holding Beast Industries en bourse.
« À terme, nous souhaitons offrir aux 1,4 milliard de personnes uniques à travers le monde qui ont visionné les contenus de Jimmy au cours des 90 derniers jours la possibilité de devenir actionnaires de l'entreprise » a confirmé le PDG de cette holding, Jeff Housenhold.
Une première, pour un youtubeur habitué aux premières
La société de MrBeast est déjà particulièrement florissante, sans être cotée. Elle est ainsi actuellement valorisée à près de 5 milliards de dollars, alors qu'elle a généré l'an dernier un chiffre d'affaires de 400 millions d'euros. De quoi imaginer l'établissement d'un véritable empire si le projet devait aller au bout.
Cette entrée en bourse serait en tout cas une première dans le monde. Mais MrBeast commence à être habitué à ces sauts dans l'inconnue, lui qui est le premier youtuber à avoir atteint les 300, puis les 400 millions d'abonnés, et qui est aussi le premier (et seul) membre de sa confrérie à être devenu milliardaire. Et sachant que les marchés financiers sont en feu récemment, MrBeast pourrait bien trouver un terrain favorable à son projet du côté de la bourse.