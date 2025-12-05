Un youtubeur en bourse ? Ce n'est pas une blague ou le concept d'une vidéo, mais c'est ce qui pourrait bien arriver prochainement avec MrBeast. Le vidéaste, devenu au fil de sa réussite homme d'affaires, réfléchirait en effet selon TechCrunch à faire entrer sa holding Beast Industries en bourse.

« À terme, nous souhaitons offrir aux 1,4 milliard de personnes uniques à travers le monde qui ont visionné les contenus de Jimmy au cours des 90 derniers jours la possibilité de devenir actionnaires de l'entreprise » a confirmé le PDG de cette holding, Jeff Housenhold.