A seulement 27 ans, James Stephen « Mr Beast » Donaldson est LA star de YouTube, et s’est imposé ces dernières années grâce à des défis spectaculaires et des vidéos philanthropiques hors norme.
Phénomène mondial de YouTube, MrBeast s’est imposé grâce à ses défis spectaculaires et ses dons vertigineux. Parti d’expériences amateurs en 2012, il règne aujourd’hui sur une audience colossale de plus de 450 millions d'abonnés. Entre vidéos toujours plus ambitieuses, empire de snacks Feastables et initiatives caritatives, la star américaine transforme chaque projet en événement viral qui renforce encore son image de créateur incontournable pour le web.
Offre partenaire
Proton VPN propose un large choix de serveurs dans plus de 115 pays vous permettant d'accéder à vos émissions et films en 4K, sans mise en mémoire tampon, ralentissement ni limitation.
Offre partenaire
Un parc d'attractions Beast Land… en Arabie saoudite
Récemment, ce même Mr Beast a procédé à l'ouverture d'un parc d'attractions éphémère, inspiré directement de ses vidéos : Beast Land. Un parc installé, non pas aux États-Unis, mais au coeur même de la capitale de l'Arabie saoudite, Riyad.
Le parc Beast Land a ouvert ses portes au public ce jeudi 13 novembre (et les refermera le 27 décembre prochain), à l’occasion de la « Riyadh Season », un vaste festival annuel destiné à renforcer l’attractivité touristique de la capitale saoudienne.
Seulement 45 jours pour en profiter
« La majorité de notre public se trouve en dehors de l'Amérique du Nord, avec une forte concentration de spectateurs au Moyen-Orient », a expliqué le youtubeur. Mr Beast promet également qu'il s'agit là de la chose la plus folle qu'il ait pu réaliser jusqu'à présent.
Pendant un peu plus de six semaines, les visiteurs auront l’occasion de se plonger dans l’univers du créateur de 27 ans en rejouant plusieurs de ses défis emblématiques, fidèles à ceux popularisés sur sa chaine YouTube. Chaque épreuve promet son lot de suspense et, bien sûr, la possibilité de repartir avec différents lots, dans cet esprit compétitif et ludique qui fait la marque de MrBeast.
Depuis quelques années maintenant, l’Arabie saoudite multiplie les initiatives pour s’imposer comme destination incontournable, entre mégaprojets futuristes, grands événements culturels et/ou sportifs, et ouverture progressive au tourisme international.
Beast Land s’inscrit dans cette stratégie ambitieuse, illustrant la volonté du royaume d’attirer un public mondial en misant sur des expériences inédites et des partenariats médiatiques à très forte visibilité.
- Grande diversité de contenus
- Monétisation pour les créateurs
- Accessibilité sur toutes les plateformes