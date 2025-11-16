« La majorité de notre public se trouve en dehors de l'Amérique du Nord, avec une forte concentration de spectateurs au Moyen-Orient », a expliqué le youtubeur. Mr Beast promet également qu'il s'agit là de la chose la plus folle qu'il ait pu réaliser jusqu'à présent.

Pendant un peu plus de six semaines, les visiteurs auront l’occasion de se plonger dans l’univers du créateur de 27 ans en rejouant plusieurs de ses défis emblématiques, fidèles à ceux popularisés sur sa chaine YouTube. Chaque épreuve promet son lot de suspense et, bien sûr, la possibilité de repartir avec différents lots, dans cet esprit compétitif et ludique qui fait la marque de MrBeast.