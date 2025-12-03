Ce missile, aussi connu sous le nom de Satan II (car prenant la suite du missile R-36 dit Satan I, et développé lors de la guerre froide) a été conçu pour moderniser la dissuasion nucléaire de la Russie. En théorie, il s'agirait du missile le plus meurtrier au monde.

Sauf que, depuis son premier lancement réussi le 20 avril 2022, il a subi une série d'échecs consécutifs assez inquiétants. Si le raté de la semaine dernière était bien celui d'un Sarmat, il s'agirait tout simplement du cinquième échec d'affilée. « À la décharge des Russes, les Américains aussi connaissent des difficultés à développer le Sentinel, qui doit succéder au Minuteman. […] Aujourd'hui, la Russie est face au défi de se réapproprier cette technologie qui remonte à l'époque de l’Union soviétique » veut tempérer l'expert Etienne Marcuz, interrogé par 20 minutes.

Pour le moment, on n'est pas encore sûr qu'il s'agisse d'un missile Sarmat, Moscou n'ayant pas encore communiqué sur la question. Par contre, l'échec est assez impressionnant, le missile étant retombé à seulement 1 kilomètre du silo, et laissant après lui un cratère d'environ 70 mètres.