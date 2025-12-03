Un missile russe a explosé à peine lancé, à l'occasion d'un essai. Et d'après certains bruits, il pourrait s'agir du fameux missile Sarmat.
Si la Russie se développe rapidement dans les drones, avec notamment les Geran-3, qui se déploient de plus en plus dans le ciel ukrainien, Moscou a par contre des problèmes ailleurs. C'est ce qu'on peut voir avec ces nouvelles images capturées à la fin de la semaine dernière, qui pourraient faire très mal à la réputation de la dissuasion russe.
Le lancement d'essai d'un missile Sarmat aurait-il échoué ?
Vendredi 28 novembre dernier, la Russie menait le test d'un missile au niveau de la base de Dombarovski, à la frontière avec le Kazakhstan. Un essai qui a raté, avec un missile que l'on peut voir très vite dérailler après son lancement, pour finir par retomber au sol puis exploser (comme le montre la vidéo ci-dessous).
Un missile qui pourrait être le missile intercontinental RS-28 Sarmat, dont on a beaucoup entendu parler ces dernières années. Ce dernier est en théorie capable d'emporter une dizaine de têtes nucléaires, pour une portée de 18 000 kilomètres.
Un missile qui doit structurer la dissuasion nucléaire russe à l'avenir
Ce missile, aussi connu sous le nom de Satan II (car prenant la suite du missile R-36 dit Satan I, et développé lors de la guerre froide) a été conçu pour moderniser la dissuasion nucléaire de la Russie. En théorie, il s'agirait du missile le plus meurtrier au monde.
Sauf que, depuis son premier lancement réussi le 20 avril 2022, il a subi une série d'échecs consécutifs assez inquiétants. Si le raté de la semaine dernière était bien celui d'un Sarmat, il s'agirait tout simplement du cinquième échec d'affilée. « À la décharge des Russes, les Américains aussi connaissent des difficultés à développer le Sentinel, qui doit succéder au Minuteman. […] Aujourd'hui, la Russie est face au défi de se réapproprier cette technologie qui remonte à l'époque de l’Union soviétique » veut tempérer l'expert Etienne Marcuz, interrogé par 20 minutes.
Pour le moment, on n'est pas encore sûr qu'il s'agisse d'un missile Sarmat, Moscou n'ayant pas encore communiqué sur la question. Par contre, l'échec est assez impressionnant, le missile étant retombé à seulement 1 kilomètre du silo, et laissant après lui un cratère d'environ 70 mètres.