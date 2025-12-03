Des utilisateurs et utilisatrices des derniers iPhone d'Apple commencent à remarquer que le mode Portrait de nuit a été mystérieusement désactivé par Apple… sans donner la moindre explication.
Alors ça, on ne l'a pas vu venir. Introduite avec les iPhone 12 Pro, grâce à l'apport du capteur LiDAR, la possibilité de prendre des portraits nocturnes n'est pas au menu des derniers smartphones d'Apple. Une régression sur lequel la marque n'a pas communiqué — et que nous n'avions d'ailleurs pas remarquée lors de nos différents tests sur les nouveaux iPhone. Après tout, pourquoi ces nouveaux modèles se verraient amputés d'une fonctionnalité en place depuis plusieurs générations ? C'est toute la question.
Le mode portrait de nuit aux abonnés absents sur les iPhone 17 Pro
Le mode portrait, vous connaissez. Le mode nuit, vous connaissez aussi. Eh bien les portraits nocturnes, c'est exactement ce à quoi vous pensez : un allongement du temps de pose du mode portrait lorsque la lumière est jugée insuffisante, afin d'améliorer l'exposition et la qualité globale de l'image. Seulement, les amateurs et amatrices de photo nocturne sont nombreux à se plaindre ces dernières semaines que leur iPhone 17 Pro ou 17 Pro Max flambant neuf n'autorise plus ce genre de prises de vue.
Sur Reddit et sur les forums officiels d'Apple, l'incompréhension est totale. D'autant que la page officielle de la fonction « mode nuit en mode portrait » liste explicitement les modèles compatibles. Effectivement, les iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max et iPhone Air n'en font pas partie. Si le cas des iPhone standard et Air peut s'entendre (les précédents modèles « classiques » n'y avaient déjà pas droit), l'absence de la fonctionnalité sur les modèles Pro est pour le moins inexplicable.
Pourquoi Apple a-t-il désactivé le mode portrait en mode nuit ?
En l'absence de clarification officielle de la part du principal intéressé, le mieux que l'on puisse faire est de spéculer. L'hypothèse la plus probable est qu'Apple est suffisamment confiant dans la capacité des capteurs photo des iPhone 17 Pro à capter suffisamment de lumière pour se débarrasser de cette option (il fallait, dans tous les cas, activer le mode nuit manuellement). Mais alors pourquoi le mode nuit est-il toujours disponible en photo classique ? Plus étrange encore, les iPhone 17 Pro permettent d'effectuer des selfies en mode nuit !
Autre hypothèse, mais encore plus improbable : Apple aurait tout simplement oublié de rendre ses nouveaux smartphones compatibles avec cette fonction introduite des années auparavant. Autant dire qu'on y croit encore moins qu'à la première.
Des idées ? Laissez-vous aller dans les commentaires. Et, en attendant, vous pouvez toujours compter sur le flash pour vos portraits nocturnes, même si le résultat sera loin d'être aussi naturel.
