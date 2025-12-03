En l'absence de clarification officielle de la part du principal intéressé, le mieux que l'on puisse faire est de spéculer. L'hypothèse la plus probable est qu'Apple est suffisamment confiant dans la capacité des capteurs photo des iPhone 17 Pro à capter suffisamment de lumière pour se débarrasser de cette option (il fallait, dans tous les cas, activer le mode nuit manuellement). Mais alors pourquoi le mode nuit est-il toujours disponible en photo classique ? Plus étrange encore, les iPhone 17 Pro permettent d'effectuer des selfies en mode nuit !