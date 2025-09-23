Outre son nouveau design, le passage à la nouvelle puce A19 Pro, l'ajout d'une chambre à vapeur pour améliorer son refroidissement, sa partie photo remaniée pour accueillir (notamment) un zoom x8 inédit chez Apple, ou encore sa batterie améliorée, le nouveau smartphone haut de gamme du géant américain abrite une nouveauté beaucoup discrète sur laquelle la marque n'a (à notre connaissance) pas vraiment communiqué.

Sur Reddit, un utilisateur a comparé le flash d'un iPhone 17 Pro Max à celui de « l'ancien » iPhone 16 Pro Max, où un changement de LED semble avoir été opéré, avec un bilan qui semble probant. L'utilisateur en question évoque en effet un faisceau de lumière plus intense et plus net sur l'iPhone 17 Pro Max par rapport à ce que proposait l'an dernier son prédécesseur.

Un autre utilisateur explique d'ailleurs avoir été impressionné à la fois par la lampe-torche et par les haut-parleurs de l'iPhone 17 Pro, qui semble effectivement avoir bénéficié de changements en la matière.