Si l'essentiel des nouveautés propres aux iPhone 17 Pro et 17 Pro Max ont déjà été largement couvertes, y compris dans nos colonnes, l'une d'entre elles (discrète, il est vrai) semble être passée inaperçue. Pourtant, vous l'avez sous les yeux, et elle pourrait faire une différence au quotidien.
Disponible à grande échelle depuis le 19 septembre, l'iPhone 17 Pro apporte un nombre important de nouveautés par rapport à son prédécesseur.
Un flash plus gros et plus puissant qu'auparavant
Outre son nouveau design, le passage à la nouvelle puce A19 Pro, l'ajout d'une chambre à vapeur pour améliorer son refroidissement, sa partie photo remaniée pour accueillir (notamment) un zoom x8 inédit chez Apple, ou encore sa batterie améliorée, le nouveau smartphone haut de gamme du géant américain abrite une nouveauté beaucoup discrète sur laquelle la marque n'a (à notre connaissance) pas vraiment communiqué.
Sur Reddit, un utilisateur a comparé le flash d'un iPhone 17 Pro Max à celui de « l'ancien » iPhone 16 Pro Max, où un changement de LED semble avoir été opéré, avec un bilan qui semble probant. L'utilisateur en question évoque en effet un faisceau de lumière plus intense et plus net sur l'iPhone 17 Pro Max par rapport à ce que proposait l'an dernier son prédécesseur.
Un autre utilisateur explique d'ailleurs avoir été impressionné à la fois par la lampe-torche et par les haut-parleurs de l'iPhone 17 Pro, qui semble effectivement avoir bénéficié de changements en la matière.
Utile en photo, mais aussi pour s'éclairer la nuit
Il faut dire que le flash a été déplacé sur l'iPhone 17 Pro Max. Il s'installe désormais complètement à droite du châssis, au lieu d'être situé à proximité immédiate des capteurs photos. Il est possible que cela ait laissé le champ libre à Apple pour une petite amélioration. On sait d'ailleurs que la firme a changé de formule à plusieurs reprises ces dernières années en termes de flash, adoptant tantôt quatre LEDs, tantôt deux LEDs seulement.
Rarement utilisé en photo puisque les capteurs de dernière génération savent opérer correctement en basse lumière, le flash n'en reste pas moins un outil utile ponctuellement pour photographier quelque chose en pleine nuit, par exemple. Il sert par ailleurs de lampe-torche à la majorité d'entre nous. Dans ce contexte profiter d'un faisceau plus puissant et précis sur l'iPhone 17 Pro est toujours bon à prendre.