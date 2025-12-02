Le Black Friday a été l'occasion pour nombre d'entre vous de faire des achats, avec l'idée de trouver des prix malins. Mais malheureusement, beaucoup des promos affichées n'étaient pas réelles.
Le Black Friday vient de se terminer, et beaucoup de Français auront fait chauffer la carte bleue sur les plateformes d'e-commerce. Mais s'il y a évidemment eu un bon nombre de bonnes opportunités à saisir, il faut aussi noter que les annonceurs sont une fois encore épinglés pour des promotions qui sont loin d'être au niveau des chiffres fous envoyés au visage des clients !
Des réductions réelles bien plus basses qu'annoncées
L'UFC Que Choisir est maintenant rodée. L'association de consommateurs écume chaque année les plateformes d'e-commerce pour voir si les discounts annoncés sont réellement de bonnes opportunités. Et une fois encore, il y a beaucoup de filouterie au programme.
Les plateformes d'e-commerce ont ainsi pour beaucoup contourné la loi Omnibus, qui oblige à afficher, dans une offre promotionnelle, le prix de base pratiqué les 30 jours précédents. Afin de pouvoir nominalement mettre sur la table des réductions folles, elles ont souvent gonflé en octobre les prix des articles destinés à être vendus en promo, pour ensuite afficher un rabais énorme.
Des mauvaises pratiques répandues partout
L'UFC Que Choisir prend des exemples sur plusieurs grandes plateformes. L'association a ainsi ciblé du côté d'Amazon un casque audio proposé durant l'été à 259 euros, avant d'être commercialisé à 399,95 euros le mois précédent le Black Friday, afin de pouvoir afficher une incroyable réduction de -53% (et qui était réellement de -27%).
Chez Boulanger, l'association a mis en exergue un aspirateur dont le prix ces derniers mois a été changé de la même façon, ce qui a permis cette fois de proposer une réduction de -38% (et qui n'était en fait que de -11%). Chez Rakuten, c'est encore pire, l'exemple publié sur le site montre qu'une réduction affichée de -13% sur un réfrigérateur était en fait de… -0%.
L'UFC que Choisir a enfin aussi tapé fort sur Cdiscount, qui a lui créé un nouveau concept de « prix de comparaison », prix qui seraient, selon l'association, « une astuce qui lui permet d’afficher de beaux rabais sans baisser ses prix ». Et vous, vous avez fait bien attention à comparer les différentes offres pour vous assurer de la qualité de la promotion ?