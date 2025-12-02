L'UFC Que Choisir prend des exemples sur plusieurs grandes plateformes. L'association a ainsi ciblé du côté d'Amazon un casque audio proposé durant l'été à 259 euros, avant d'être commercialisé à 399,95 euros le mois précédent le Black Friday, afin de pouvoir afficher une incroyable réduction de -53% (et qui était réellement de -27%).

Chez Boulanger, l'association a mis en exergue un aspirateur dont le prix ces derniers mois a été changé de la même façon, ce qui a permis cette fois de proposer une réduction de -38% (et qui n'était en fait que de -11%). Chez Rakuten, c'est encore pire, l'exemple publié sur le site montre qu'une réduction affichée de -13% sur un réfrigérateur était en fait de… -0%.

L'UFC que Choisir a enfin aussi tapé fort sur Cdiscount, qui a lui créé un nouveau concept de « prix de comparaison », prix qui seraient, selon l'association, « une astuce qui lui permet d’afficher de beaux rabais sans baisser ses prix ». Et vous, vous avez fait bien attention à comparer les différentes offres pour vous assurer de la qualité de la promotion ?