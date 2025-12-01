Huawei aime les démonstrations de force, mais nous sommes moins habitués à entendre parler de ce géant chinois lorsqu'il s'agit de téléviseurs ! Pourtant, son dernier "Smart Screen Mate TV Max" en est une parfaite illustration.
La marque chinoise vient d’annoncer un téléviseur MiniLED de 110 pouces, un modèle colossal qui semble conçu avant tout pour montrer de quoi Huawei est capable sur ce marché. Reste à savoir si ce mastodonte traversera un jour les frontières chinoises… ce qui est loin d’être gagné.
Le téléviseur le plus ambitieux de Huawei
Présenté comme un "Super Mini-LED TV", le Mate TV Max vient couronner la gamme lancée par Huawei en septembre dernier. Ici, une seule diagonale : 110 pouces (279,4 cm), accompagnée d’une dalle 4K 120 Hz. Pas de fréquence plus élevée, mais Huawei mise sur d’autres arguments autrement plus spectaculaires, à commencer par une luminosité annoncée de 6 000 cd/m², rien que ça. Un chiffre qui le place directement parmi les téléviseurs les plus lumineux du marché, soutenu par un rétroéclairage très dense et un contraste natif annoncé à 2 300:1. Le téléviseur revendique en outre une couverture de 125 % du DCI-P3 et 91 % du BT.2020, des valeurs dignes des modèles MiniLED haut de gamme de 2025.
Huawei insiste aussi sur sa nouvelle architecture de traitement. Le TV Max embarque un processeur que le constructeur annonce comme "flagship mobile-grade" censé multiplier par cinq les performances multi-cœurs par rapport aux précédents modèles, accompagné d’une puce d’image dédiée de 3,6 milliards de transistors. L’ensemble alimente une série d’optimisations IA, dont un moteur de "4K super resolution" et des effets HDR assistés par algorithmes.
Le design, lui, joue la carte de l'élégance malgré le gabarit. On retrouve un cadre de 1,2 mm, une image qui occuperait 99 % de ratio d’affichage, une télécommande tactile avec gestes IA, et un système audio étonnamment ambitieux. Huawei promet un rendu 3.1.2 avec deux haut-parleurs verticaux de 20 W, un subwoofer 60 W et un "suspended woofer" descendant à 39 Hz.
Prix et disponibilité du Mate TV Max
Reste un petit détail, la disponibilité… Le Mate TV Max est en précommande en Chine autour de 65 000 RMB (environ 8 000 €), un tarif agressif pour un écran de cette taille. Mais rien n’indique, pour l’heure, que Huawei compte le commercialiser en Europe ou aux États-Unis. Et au vu du positionnement historique de la marque sur le marché TV, il est bien possible que ce géant Mini-LED reste réservé au public chinois.