Présenté comme un "Super Mini-LED TV", le Mate TV Max vient couronner la gamme lancée par Huawei en septembre dernier. Ici, une seule diagonale : 110 pouces (279,4 cm), accompagnée d’une dalle 4K 120 Hz. Pas de fréquence plus élevée, mais Huawei mise sur d’autres arguments autrement plus spectaculaires, à commencer par une luminosité annoncée de 6 000 cd/m², rien que ça. Un chiffre qui le place directement parmi les téléviseurs les plus lumineux du marché, soutenu par un rétroéclairage très dense et un contraste natif annoncé à 2 300:1. Le téléviseur revendique en outre une couverture de 125 % du DCI-P3 et 91 % du BT.2020, des valeurs dignes des modèles MiniLED haut de gamme de 2025.