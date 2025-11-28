L'Insee ferme son site de répertoire des entreprises françaises, Sirene.fr, le 2 décembre 2025. L'institut veut séparer grand public et professionnels sur des plateformes dédiées.
C'est la fin d'une époque pour les chasseurs d'informations d'entreprises. Le 2 décembre prochain, Sirene.fr fermera définitivement ses portes après des années de service. Vos précieux numéros SIREN et SIRET ne vont s'évaporer dans la nature pour autant. L'Insee a simplement décidé de redistribuer les cartes en créant deux parcours distincts, l'un pour monsieur-madame-tout-le-monde, l'autre pour les pros de la data.
Sirene, un répertoire titanesque qui continue de tourner
Derrière Sirene.fr, on retrouve un répertoire national qui recense 40 millions d'établissements, dont 15 millions en activité. Ce mastodonte administratif, qui était jusqu'à maintenant mis à jour quotidiennement par l'Insee, attribue à chaque entreprise française son ADN numérique via les fameux identifiants SIREN et SIRET.
Concrètement, c'est souvent votre boussole pour vérifier si cette auto-entreprise qui vous démarche est bien réelle, pour obtenir l'adresse exacte d'un fournisseur ou pour constituer des listes d'établissements lors d'études de marché. Un outil devenu indispensable dans l'écosystème économique français, présent depuis des décennies.
La fermeture du site ne remet néanmoins nullement en cause l'existence du répertoire. Il s'agit plutôt d'une réorganisation stratégique de sa diffusion, l'Insee préférant désormais miser sur des canaux spécialisés, plutôt qu'une plateforme unique devenue difficile à faire évoluer techniquement.
Où retrouver vos numéros SIREN après la fermeture de Sirene.fr
Pour les particuliers et les PME, il faudrait mettre le cap désormais sur l'Annuaire des Entreprises. Cette plateforme gouvernementale, pilotée par la Direction interministérielle du numérique, reprend toutes les fonctionnalités de recherche d'entreprise et d'édition de listes. L'interface a même été repensée pour être plus accessible au grand public.
Du côté des professionnels, administrations et développeurs, l'Insee mise tout sur l'API Sirene et les fichiers bruts téléchargeables sur data.gouv.fr. Un choix cohérent pour ceux qui manipulent des volumes importants de données ou qui intègrent ces informations dans leurs propres applications. Les pages d'information détaillées migrent vers Insee.fr.
Quelques services gardent leur adresse. Les avis de situation restent par exemple sur avis-situation-sirene.insee.fr, tandis que les démarches administratives de création d'entreprise continuent sur Inpi.fr. Une page de redirection sera maintenue plusieurs mois sur l'ancienne adresse pour ne perdre personne dans la transition.