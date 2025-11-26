En mai dernier, le géant suédois annonçait la fin de sa collaboration longue de huit ans avec Sonos, qui a donné vie à l'emblématique gamme Symfonisk. Mais cela n'a pas freiné ses efforts dans le domaine des enceintes, bien au contraire. IKEA vient de présenter la collection Teklan, développée avec la célèbre designer Tekla Evelina Severin, reconnue pour son travail autour des couleurs, des formes géométriques et des effets optiques.