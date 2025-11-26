IKEA dévoile une nouvelle collection d'enceintes, qui mise autant sur le design que sur le son. Elles peuvent se muer en de véritables pièces déco, pensées pour apporter couleur, personnalité et chaleur à n'importe quelle pièce.
En mai dernier, le géant suédois annonçait la fin de sa collaboration longue de huit ans avec Sonos, qui a donné vie à l'emblématique gamme Symfonisk. Mais cela n'a pas freiné ses efforts dans le domaine des enceintes, bien au contraire. IKEA vient de présenter la collection Teklan, développée avec la célèbre designer Tekla Evelina Severin, reconnue pour son travail autour des couleurs, des formes géométriques et des effets optiques.
SOLSKYDD et KULGLASS
Teklan est d'abord composée de la gamme SOLSKYDD. Il s'agit de trois enceintes Bluetooth rondes, disponibles en différentes tailles. La version portable de 8 pouces adopte un motif orange accrocheur et peut tenir jusqu’à 25 heures grâce à sa batterie rechargeable intégrée. Les deux modèles supérieurs, eux, misent sur une acoustique plus riche, le tout habillé de motifs géométriques verts, bruns et beiges.
Elles peuvent toutes être accrochées au mur ou posées sur leur socle. « Nous voulons que les enceintes contribuent à l'atmosphère d'une pièce, pas qu'elles disparaissent dans un coin », souligne Sara Ottosson, développeuse produit chez IKEA.
La gamme KULGLASS mêle encore davantage technologie et décoration. Ces lampes-enceintes prennent la forme d'une glace à l'italienne, avec un abat-jour en spirale disponible en divers coloris. « La couleur peut complètement transformer la perception d'un objet. Nous voulions apporter douceur et convivialité dans la technologie », indique Tekla Evelina Severin.
« Inviter la couleur dans le quotidien »
Au-delà de ces deux pièces phares, la collection inclut aussi une version tachetée de la célèbre lampe de bureau FADO, ainsi que plusieurs câbles tressés aux couleurs rétro. Une déclinaison acidulée de la petite enceinte Vappeby, déjà connue pour sa robustesse et son format ultra-portable, est également proposée.
L'ensemble reprend la palette vive et les effets graphiques chers à Tekla Evelina Severin, avec l'ambition, dit-elle, « d'aider les gens à voir leurs appareils différemment et à inviter davantage de couleur dans leur quotidien ».
IKEA prévoit un lancement mondial en décembre 2025, idéal pour un cadeau de Noël. Les tarifs, eux, devraient s'inscrire dans la lignée des produits audio de la marque, avec des prix oscillant entre les 80 à 140 euros selon la taille du produit.