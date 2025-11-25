Que dit Apple ? Une porte-parole nous a écrit, cet après-midi, pour confirmer la version première donnée par Deadline. « La sortie de "Traqués" est reportée », lit-on, avec la promesse d'être tenus informés « dès que possible ». Petite anecdote, ce mardi soir, nous sommes tombés sur une publicité YouTube qui relayait une bande-annonce de la série. Sans présager de quoi que ce soit, le fait qu'Apple ne nous écrive par noir sur blanc que la thèse du plagiat est fausse donne un peu plus de crédit aux dires de Clément Garin.