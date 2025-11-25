Apple TV a discrètement écarté la série Traqués de son catalogue, deux semaines avant son lancement. Porté par Benoît Magimel et Mélanie Laurent, le programme est touché par des accusations de plagiat. La plateforme nous donne sa version.
Au début du mois, Apple TV faisait encore la promotion de Traqués, une série signée Cédric Anger. Sauf que le 20 novembre, celle-ci avait disparu de la plateforme. La bande-annonce volatilisée, la page dédiée effacée et les visuels introuvables, Apple a retiré toutes les traces d'une sortie qui était prévue le 3 décembre 2025. Si la firme de Cupertino a confirmé à Clubic mardi avoir procédé à une « mise à jour de la programmation », un journaliste évoque une disparition liée à un plagiat.
L'étrange effacement de la série « Traqués » par Apple TV
Le 20 novembre, Deadline a révélé qu'Apple TV repoussait sine die la diffusion de Traqués. Contrairement au récent report de The Savant avec Jessica Chastain, ce changement de calendrier n'est pas liée à un quelconque événement mondial, mais bien à la série elle-même.
Apple a fait disparaître toute trace de cette production de Gaumont, nous le disions, et cet effacement assez soudain, à quelques jours ou semaines d'un lancement que beaucoup attendaient, détonne avec les pratiques habituelles des plateformes, où les reports s'accompagnent généralement d'explications. Ici, ce fut silence radio et disparition numérique totale.
Le casting de Traqués était assez prometteur. L'histoire promettait de suivre Franck (Benoît Magimel), chasseur du dimanche dont le week-end entre amis vire au cauchemar. Pris pour cible par un groupe mystérieux, lui et ses compagnons ripostent et parviennent à s'échapper. Mais de retour auprès de sa femme Krystel (Mélanie Laurent), Franck réalise qu'il est toujours traqué. Alors cette traque tombe-t-elle à plat définitivement, et pourquoi le géant Apple y met-il fin ?
Les rumeurs de plagiat rattrapent le créateur de la série et Apple TV
Ce mardi 25 novembre, le journaliste et spécialiste des médias, Clément Garin, a lâché une petite bombe sur son site internet. Ce dernier affirme qu'Apple TV est « obligé de jeter sa série à la poubelle » car « le créateur a tout plagié ». Clément Garin ajoute que le scénariste aurait « tout pompé sur un vieux livre ». Voilà qui fait tâche.
Il enfonce le clou en expliquant qu'AppleTV, qui s'offusquerait du coût d'une telle annulation, pourrait « attaquer ». On comprend donc que la société américaine pourrait engager des poursuites judiciaires envers le showrunner, qui serait dans de beaux draps.
Que dit Apple ? Une porte-parole nous a écrit, cet après-midi, pour confirmer la version première donnée par Deadline. « La sortie de "Traqués" est reportée », lit-on, avec la promesse d'être tenus informés « dès que possible ». Petite anecdote, ce mardi soir, nous sommes tombés sur une publicité YouTube qui relayait une bande-annonce de la série. Sans présager de quoi que ce soit, le fait qu'Apple ne nous écrive par noir sur blanc que la thèse du plagiat est fausse donne un peu plus de crédit aux dires de Clément Garin.