Bien que ce projet britannique puisse sonner comme un « coup de com’ », il traduit également une réalité pregnante des conflits armés modernes. Ceux-ci reposent en effet de plus en plus sur le numérique, l’information et la maîtrise technologique. Et pour beaucoup de jeunes militaires, le premier contact avec ces mécanismes passe par une manette, un clavier ou une souris.



Reste une zone d’ombre : sur quels jeux les armées vont-elles réellement s’affronter ? Pour l’heure, Londres ne donne aucun détail. Et tout laisse penser que le terrain sera hybride, à mi-chemin entre des "serious games" militaires, types simulateurs de drones, environnements tactiques et autres outils d’entraînement, et des titres eSport plus classiques comme Call of Duty, Valorant ou encore Rainbow Six: Siege, capables de fédérer plusieurs nations autour d’un langage commun.