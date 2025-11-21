Si vous achetez votre smartphone en prenant en compte le fait qu'il intéressera plus ou moins un voleur, il y a une marque qui les attire plus. Oui, vous avez sûrement deviné laquelle !
Dans le monde, plus des trois quarts des smartphones en circulation sont des appareils tournant avec Android, quand un peu moins de 25% des téléphones dans les poches sont des iPhone. Mais il faut rappeler qu'Android regroupe la plupart des grands constructeurs au monde (Samsung, Xiaomi, Google…) quand Apple est seul avec son système iOS. Autant dire qu'il y a un véritable cachet pour les iPhone, ce qui se confirme quand on regarde les smartphones les plus vendus au monde, et même les choix des voleurs !
Au Royaume-Uni, les voleurs refusent votre smartphone Android
Ce sont des histoires bien étranges que nous rapporte le média London Centric. Le journal anglais a en effet pu recueillir le témoignage de plusieurs Londoniens, expliquant avoir été agressés pour leur smartphone, avoir ensuite vu les voleurs s'enfuir, avant de finalement le voir se retourner vers eux pour leur rendre leur appareil.
La raison ? Ils étaient les propriétaires d'un appareil Android ! « Je l'ai vu s'arrêter, regarder mon téléphone, puis le jeter par terre. Il est reparti à vélo et j'ai récupéré mon téléphone » a expliqué un propriétaire de smartphone Android. Un autre a reçu une explication plus directe encore : « Je ne veux pas de Samsung. »
L'iPhone perd moins rapidement de la valeur que le smartphone Android
Cette réaction peut être d'autant plus surprenante que le marché au Royaume-Uni est presque séparé en deux moitiés égales entre iPhone et Android, ce qui devrait donc offrir une demande elle aussi égale. Mais ça n'est pas le cas, et pour comprendre ce phénomène étrange, il est nécessaire d'observer une variable : la perte de valeur dans le temps.
Et c'est là que le bât blesse pour les appareils Android. En effet, selon une étude menée par BankMyCell, un iPhone perdrait 14,80% de sa valeur chaque année, contre une chute annuelle de 32,18% pour les téléphones Android. Sur quatre ans, un iPhone verrait ainsi sa valeur baisser de 47,49%, quand celle de l'appareil Android chuterait elle de près de 80%. Autant dire qu'il y a un choix rationnel évident ici à faire pour les voleurs. Et qu'ils le font.