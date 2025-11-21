Ce sont des histoires bien étranges que nous rapporte le média London Centric. Le journal anglais a en effet pu recueillir le témoignage de plusieurs Londoniens, expliquant avoir été agressés pour leur smartphone, avoir ensuite vu les voleurs s'enfuir, avant de finalement le voir se retourner vers eux pour leur rendre leur appareil.

La raison ? Ils étaient les propriétaires d'un appareil Android ! « Je l'ai vu s'arrêter, regarder mon téléphone, puis le jeter par terre. Il est reparti à vélo et j'ai récupéré mon téléphone » a expliqué un propriétaire de smartphone Android. Un autre a reçu une explication plus directe encore : « Je ne veux pas de Samsung. »