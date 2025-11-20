La distribution de la dernière version d'Android se poursuit pour les différents fabricants. Et, cette semaine, Nothing a une excellente nouvelle pour ses clients : Nothing OS 4.0 débarque… demain !
Une attente de plusieurs mois qui s'apprête donc à prendre fin, et qui conclut quelques semaines de bêta test pour la nouvelle version du logiciel des smartphones Nothing. On fait le point sur cette nouvelle version, ainsi que sur les appareils compatibles.
Quelles nouveautés dans Nothing OS 4.0 ?
Nothing OS 4.0 est basé sur Android 16, la dernière mouture du système d'exploitation de Google, officiellement disponible depuis juin dernier. Cette surcouche constructeur apporte, dans un premier temps, les nouveautés propres à Android 16 — à savoir, dans le désordre, un nouveau langage graphique (Material 3 Expressive), des résumés de notifications, un indicateur de santé de la batterie et j'en passe.
Mais, c'est tout l'intérêt d'une surcouche, Nothing OS 4.0 vient aussi superposer quelques fonctionnalités propres aux appareils de la marque londonienne. Voici lesquelles :
- Un mode « extra-dark » qui tire encore mieux parti des dalles OLED en mode sombre ;
- Une vue « pop-up » des notifications, qui peuvent se superposer aux applis ;
- Support des Essential Apps, des widgets créés par la communauté ;
- Affichage plus clair des interactions de l'IA sur le système.
Quels smartphones seront compatibles avec Nothing OS 4.0 ?
Étrangement, Nothing n'a pas communiqué de liste d'appareils officiellement compatibles avec Android 16 et sa nouvelle surcouche. Cependant, on peut partir du principe que les smartphones qui étaient compatibles avec la bêta sont ceux qui recevront, dès ce vendredi, la nouvelle version du logiciel.
- Nothing Phone 3
- Nothing Phone 3a, Phone 3a Pro
- Nothing Phone 2
- Nothing Phone 2a, Phone 2a Plus
Le tout récemment annoncé Nothing Phone 3a Lite devrait également faire partie des premiers servis. En revanche, toute la gamme des CMF Phone (dont le CMF Phone 2 Pro, élu smartphone de l'année aux Clubic Awards) est encore dans l'expectative.