Pour le ministre hollandais de l'Économie, Vincent Karremans, ce ne serait pas exactement cela. Lui parle plutôt de geste de bonne volonté par rapport à la Chine, afin de mener les discussions avec l'empire du Milieu dans de meilleures conditions. « Nous sommes optimistes quant aux mesures déjà prises par les autorités chinoises pour garantir l'approvisionnement en puces électroniques de l'Europe et du reste du monde » a-t-il pu ajouter.

Le psychodrame que l'on vient de vivre, avec notamment une peur d'une crise qui s'était répandue dans le secteur automobile européen, montre qu'il y a dans tous les cas de véritables efforts à faire au niveau de la souveraineté européenne. Car, comme dans d'autres cas, la leçon principale de cette mise sous tutelle avortée, c'est bien que le Vieux Continent semble trop dépendant des grandes puissances pour pouvoir décider souverainement de ce qu'il se passe sur son propre territoire.